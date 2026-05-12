Villa Monastero. 3727 visitatori nel primo weekend di “Ville Aperte in Brianza”

Grande partecipazione a Varenna tra visite guidate, iniziative per famiglie e ingresso gratuito per la Festa della Mamma

L’iniziativa proseguirà anche nel fine settimana del 16 e 17 maggio con nuovi percorsi guidati tra Casa Museo e Giardino botanico

VARENNA – Grande partecipazione a Villa Monastero nel primo weekend dell’iniziativa “Ville Aperte in Brianza”. Sabato 9 e domenica 10 maggio la storica villa lariana ha registrato complessivamente 3.727 ingressi, di cui 2.762 nella giornata di sabato e 965 domenica.

Nel corso di sabato 20 visitatori hanno preso parte al percorso guidato dedicato alla scoperta della Casa Museo e del Giardino botanico, organizzato nell’ambito della manifestazione.

Domenica, in occasione della Festa della Mamma, 181 mamme e figli hanno usufruito dell’ingresso gratuito promosso dalla Provincia di Lecco. Nonostante il maltempo, nel pomeriggio cinque bambini accompagnati dalle loro famiglie hanno inoltre partecipato al laboratorio “Legami naturali”, curato da CoopCulture all’interno delle attività educative “Villakids”.

L’iniziativa “Ville Aperte in Brianza” proseguirà anche nel prossimo fine settimana, il 16 e 17 maggio, quando sarà nuovamente possibile visitare Villa Monastero con biglietto a prezzo ridotto. Nelle stesse giornate sono previsti anche percorsi guidati alle 14.30 in italiano e alle 16.30 in inglese, con prenotazione obbligatoria attraverso il sito ufficiale della manifestazione.