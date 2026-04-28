Ville Aperte in Brianza: al via l’edizione primavera

Nove le dimore del territorio lecchese che aderiscono all’iniziativa

Tra queste anche Villa Monastero di Varenna con l’antica dimora e il giardino botanico

LECCO – Anche quest’anno la Provincia di Lecco rinnova la partecipazione a Ville Aperte in Brianza, manifestazione organizzata dalla Provincia di Monza e Brianza e giunta alla 24^ edizione con:

l’edizione Primavera (dal 9 al 17 maggio), con apertura delle sole ville di delizia nelle province di Monza e Brianza, Como, Lecco e Milano;

l’edizione Autunno (dal 19 settembre al 4 ottobre), con l’apertura di tutti i beni storico-artistici partner della manifestazione

“Anche nel 2026 la Provincia di Lecco rinnova con grande entusiasmo la partecipazione alla manifestazione Ville Aperte in Brianza, per promuovere e valorizzare luoghi di interesse storico, culturale, artistico, paesaggistico ed escursionistico del nostro territorio – commentano la Presidente Alessandra Hofmann e la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali, Turismo Silvia Bosio -. Un plauso e un ringraziamento alla Provincia di Monza e Brianza per il grande lavoro di organizzazione e coordinamento, per la capacità di consolidare nel tempo la rete dei partner pubblici e privati, di ampliare visite guidate, itinerari e attività e di offrire al pubblico nuove opportunità di scoprire spazi inediti”.

La Provincia di Lecco partecipa direttamente all’iniziativa con Villa Monastero di Varenna, complesso formato dall’antica dimora eclettica di fine Ottocento, oggi trasformata in Museo, e dal Giardino botanico, che si estende per quasi 1 km lungo la sponda orientale del lago.

Per Villa Monastero il 2025 si è chiuso con un nuovo record rispetto all’anno precedente, registrando quasi 400 mila visitatori, incremento che testimonia il percorso di valorizzazione e promozione del compendio, con interventi di restauro conservativo e percorsi multimediali di supporto alla visita. Inoltre, nel 2026 Villa Monastero è oggetto di un percorso di visita sperimentale dedicato ai soggetti fragili, finanziato dal programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027.

Nei giorni 9, 10, 16 e 17 maggio i visitatori potranno accedere a Villa Monastero con biglietto a prezzo ridotto; inoltre, negli stessi giorni (eccetto sabato 10 maggio) sono previsti percorsi guidati tra la Casa Museo, con i suoi arredi d’epoca e le sale, e il Giardino botanico ricco di specie esotiche, al costo di 7 euro (oltre al biglietto di ingresso) alle 14.30 in italiano e alle 16.30 in inglese, con prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.info. E’ possibile acquistare i biglietti di ingresso e percorso guidato anche sul sito www.villamonastero.eu.

Le altre dimore del territorio lecchese aderenti all’edizione Primavera sono:

Villa Moriggia Castelfranchi a Calco

Villa Mapelli Mozzi a Casatenovo

Giardini storici di Villa Bertarelli a Galbiate

Villa Vercelli a La Valletta Brianza

Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi e Villa Calchi a Merate

Villa Sormani Marzorati Uva a Missaglia

Casa Bonanomi a Osnago

Villa Besana a Sirtori

Bellano itinerario Palazzo Lorla, Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea

Per ulteriori informazioni e prenotazioni obbligatorie: www.villeaperte.info.