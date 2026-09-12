Ville Aperte in Brianza, dal 19 settembre al 4 ottobre al via l’edizione autunnale

Hofmann: “Una preziosa occasione per scoprire e riscoprire il ricco e variegato patrimonio storico, artistico e paesaggistico che caratterizza il nostro territorio”

LECCO – Ville aperte in Brianza, iniziativa promossa dalla Provincia di Monza e Brianza, torna con l’edizione autunnale dal 19 settembre al 4 ottobre, con tre fine settimana di aperture straordinarie e tanti appuntamenti.

“Ville Aperte in Brianza – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – rappresenta ogni anno una preziosa occasione per scoprire e riscoprire il ricco e variegato patrimonio storico, artistico e paesaggistico che caratterizza il nostro territorio. Anche l’edizione autunnale conferma la capacità di questa manifestazione di fare rete tra enti, istituzioni e realtà locali, promuovendo la conoscenza delle nostre eccellenze e contribuendo a rafforzare l’identità e l’attrattività della provincia di Lecco. Un ringraziamento particolare alla Provincia di Monza e Brianza per il costante impegno nell’organizzazione e nel coordinamento di questo consolidato appuntamento molto apprezzato dal pubblico”.

“Grazie alla proficua collaborazione tra enti pubblici e realtà private, la manifestazione continua a crescere e a coinvolgere un numero sempre maggiore di luoghi e di persone – sottolinea la Consigliera provinciale delegata a Cultura e Beni culturali Silvia Bosio – A ogni edizione, infatti, si arricchisce l’offerta di siti visitabili, consentendo a cittadini e visitatori di accedere a luoghi poco conosciuti o normalmente non aperti al pubblico. Ringrazio tutti coloro che, con impegno e passione, rendono possibile questa importante iniziativa, contribuendo a far conoscere e valorizzare le ricchezze culturali e paesaggistiche del Sistema Museale della provincia di Lecco”.

Villa Monastero di Varenna che accoglierà il pubblico nei giorni 19, 20, 26 e 27 settembre, 3 e 4 ottobre con una novità: oltre ai consueti percorsi guidati al costo di 7 euro e con biglietto di ingresso a prezzo ridotto (con prenotazione obbligatoria sul sito nei week end di settembre sarà disponibile una nuova e innovativa modalità di visita dal titolo SonOra – Riflessi d’Incanto; un’esperienza immersiva proposta da CoopCulture nell’ambito del progetto Multipli, dedicato a nuove forme di visita e narrazione del patrimonio culturale. La Provincia di Lecco partecipa all’iniziativa conche accoglierà il pubblico nei giornicon una novità: oltre ai consuetial costo di 7 euro e con biglietto di ingresso a prezzo ridotto (con prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.info ),sarà disponibile una nuova e innovativa modalità di visita dal titoloun’esperienza immersiva proposta da CoopCulture nell’ambito del progetto, dedicato a nuove forme di visita e narrazione del patrimonio culturale.

Ideata con il musicologo Giovanni Bietti, l’iniziativa utilizza la musica come strumento per interpretare e valorizzare gli spazi della Villa, mettendo in relazione arte, storia, paesaggio e suggestioni emotive.

Il percorso coinvolge la Casa Museo, il Giardino botanico e gli affacci sul Lago di Como, offrendo una lettura originale del luogo attraverso l’ascolto e i sensi.

La visita è disponibile su prenotazione al costo di 10 euro (ridotto a 7 euro per chi ha acquistato il biglietto e assistito all’opera “Madama Butterfly”), oltre al biglietto di ingresso a prezzo ridotto.

www.villamonastero.eu . E’ possibile acquistare i biglietti di ingresso e percorsi guidati dal sito

Marco e Rosa De Marchi: una villa, una collezione, una storia d’amore, con uno spazio alle figure di Marco (1872-1936) e Rosa De Marchi (1865-1951), cui si deve il lascito di Villa Monastero per il pubblico utilizzo. Coloro che visiteranno Villa Monastero nei week end 26 e 27 settembre, 3 e 4 ottobre potranno anche assistere alla mostracon uno spazio alle figure di Marco (1872-1936) e Rosa De Marchi (1865-1951), cui si deve il lascito di Villa Monastero per il pubblico utilizzo.

L’iniziativa nasce in occasione del Weekend della Rete dell’800 e in relazione al 90° anniversario della scomparsa di Marco De Marchi, che si celebra quest’anno.

Sarà inoltre disponibile un approfondimento sulle collezioni museali ottocentesche della Villa dedicato al soffitto dipinto della camera padronale di Villa Monastero: una curiosa testimonianza neotiepolesca sul Lago di Como.

Quest’anno nel territorio della provincia di Lecco aderiscono alla manifestazione 72 beni e 10 itinerari, dislocati in 29 comuni: 6 novità tra 2 beni aperti per la prima volta (1 a Missaglia, 1 a Colle Brianza) e 4 nuovi itinerari (1 a Bosisio Parini, 2 a Ello, 1 a Oggiono).

Tra i beni aperti in provincia di Lecco anche altre sedi museali appartenenti al Sistema Museale della provincia di Lecco: l’Orrido a Bellano (itinerario Arte e Natura che comprende altri 4 siti), il Civico Museo Setificio Monti ad Abbadia Lariana, il Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte, la Casa del Pellegrino e il Complesso di San Calocero – Casa del Cieco a Civate il Museo Archeologico del Barro, il Museo Etnografico dell’Alta Brianza e i giardini di Villa Bertarelli a Galbiate, il Museo della Seta Abegg a Garlate, il Museo del Beato Serafino Morazzone nella frazione di Chiuso a Lecco, Fondazione Mozzanica a Merate, Villa Greppi a Monticello Brianza, il Mud a Oggiono, l’Orto Botanico a Valmadrera.

Tra le novità l’itinerario Garbagnate Rota, tra immagini e parole a Bosisio Parini, Campanone della Brianza a Colle Brianza, gli itinerari Dagli artigiani del ferro (armaioli) del ‘400 alla rivoluzione industriale (serica) e turistica dei signori milanesi tra arte cultura e fede e I Longobardi dal mistero dell’Isola Comacina alla Regina Teodolinda a Ello, il Convento di Santa Maria della Misericordia a Missaglia e l’itinerario Escape tour alla ricerca del diamante rosa a Oggiono.