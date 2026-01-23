Ville e musei del Lago di Como entrano nell’Olimpiade Culturale

Da febbraio a marzo 2026 eventi diffusi tra ville, musei e luoghi storici del territorio

Tre mostre promosse dalla Provincia di Lecco a Villa Monastero di Varenna

LAGO – Ville e musei del Lago di Como entrano ufficialmente nel palinsesto dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026 per accompagnare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali attraverso cultura, patrimonio e creatività. Il coordinamento Ville e Musei del Lago di Como sarà protagonista, tra febbraio e marzo, con un ampio calendario di mostre, eventi e percorsi che mettono in dialogo arte, paesaggio, sport e comunità.

Un ruolo centrale sarà svolto dalle iniziative promosse dalla Provincia di Lecco a Villa Monastero di Varenna, inserite nel palinsesto dell’Olimpiade Culturale. Fino al 6 gennaio, la villa ospiterà le mostre “Marco e Rosa De Marchi alpinisti: una passione condivisa per la vita“ e “Il decalogo della montagna: valori e colori in alta quota“, mentre dal 13 febbraio al 15 marzo sarà allestita l’esposizione “Cento anni di sci”, dedicata alla storia e ai valori di una disciplina strettamente legata alla montagna e al territorio.

La partecipazione del coordinamento è frutto della collaborazione avviata con la Fondazione Milano Cortina 2026, resa possibile anche grazie al ruolo della Camera di Commercio di Como-Lecco, che ha sostenuto il percorso di crescita della rete e favorito il dialogo tra le istituzioni culturali del territorio e la Fondazione.

Nel complesso, undici tra ville storiche, musei e luoghi di cultura del Lago di Como saranno coinvolti in un programma articolato che comprende mostre, installazioni, percorsi educativi, attività inclusive, laboratori, incontri e aperture speciali. Il palinsesto propone un racconto corale capace di valorizzare la pluralità delle identità culturali del territorio e di offrire nuove chiavi di lettura del Lago di Como come ecosistema culturale diffuso, rivolto a pubblici locali, nazionali e internazionali.

“La partecipazione all’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026 rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita del coordinamento Ville e Musei del Lago di Como. È il riconoscimento di un lavoro di rete che ha saputo costruire relazioni solide e progettualità condivise, aprendo il territorio a un dialogo di respiro nazionale e internazionale”, commentano le referenti del coordinamento Maria Angela Previtera e Anna Zottola.

Il programma si inserisce nel più ampio percorso di programmazione condivisa avviato dal coordinamento a partire dal 2024, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività culturale del Lago di Como e promuovere un’offerta turistica sostenibile, fondata sulla qualità dei contenuti e sulla collaborazione tra soggetti pubblici e privati. Con il contributo all’Olimpiade Culturale, Ville e Musei del Lago di Como confermano il proprio ruolo di laboratorio territoriale capace di interpretare i grandi eventi come occasione di crescita culturale, sociale ed economica per il territorio.

Il programma dettagliato è disponibile al link https://www.villemuseilagodicomo.it/eventi-news/.