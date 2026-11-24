Due protocolli da 30mila euro ciascuno per il biennio 2027-2028. Il terzo punta a rafforzare la tutela delle donne con disabilità

L’assessore Lucchini: “Vogliamo che ogni donna possa trovare ascolto, sostegno e risposte adeguate”

LECCO – Tre protocolli d’intesa per rafforzare la prevenzione della violenza contro le donne, migliorare la capacità di riconoscerne i segnali e rendere più efficace la rete territoriale di protezione. La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, ha approvato il rinnovo dell’accordo con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, una nuova intesa con l’Ordine degli Assistenti sociali e il protocollo “Vicini ad ogni donna”, dedicato alle donne con disabilità vittime di violenza.

I primi due accordi, entrambi riferiti al biennio 2027-2028, prevedono un investimento di 30mila euro ciascuno, per un totale di 60mila euro destinati alle attività di formazione, sensibilizzazione e sviluppo di strumenti operativi. Il terzo provvedimento punta invece a rendere più accessibili e integrati i percorsi di protezione per le donne con disabilità.

“Il contrasto alla violenza contro le donne richiede un lavoro quotidiano, una forte integrazione tra istituzioni e professionisti e la capacità di intervenire prima che le situazioni di rischio diventino emergenze”, ha dichiarato Lucchini. L’obiettivo, ha aggiunto, è rafforzare un sistema che metta al centro la donna, valorizzi le competenze degli operatori e garantisca ascolto, sostegno e risposte adeguate.

L’accordo con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia prevede percorsi formativi per favorire l’intercettazione precoce dei segnali di rischio e di allarme, sia nelle donne vittime di violenza sia nei minori esposti alla violenza assistita. Sono previste anche iniziative di sensibilizzazione rivolte alla comunità educante, ai professionisti e alla cittadinanza.

Un altro ambito di intervento riguarda la costruzione e la validazione di strumenti per la presa in carico psicologica delle donne nei Centri antiviolenza. Il lavoro sarà sviluppato attraverso gruppi scientifici e comunità di pratica tra psicologhe. A supporto delle attività contribuirà anche l’Osservatorio Pari Opportunità e Generi istituito presso l’Ordine.

Altri 30mila euro sono destinati all’intesa con l’Ordine degli Assistenti sociali della Lombardia. Il protocollo punta a rafforzare la formazione specialistica di chi opera nei Centri antiviolenza, nei servizi sociali territoriali, nei servizi sociosanitari e negli altri contesti della rete.

L’accordo promuove inoltre una maggiore collaborazione tra servizi sociali, Centri antiviolenza e Case rifugio, favorendo la conoscenza reciproca dei ruoli e la condivisione di modalità operative. Tra i temi che saranno approfonditi figurano la violenza assistita, il raccordo tra tutela delle donne e protezione dei minorenni e l’applicazione dell’articolo 403 del Codice civile nelle situazioni di violenza domestica. Sono previste anche iniziative di sensibilizzazione e momenti di confronto per raccogliere esperienze, criticità e buone pratiche.

Il terzo provvedimento riguarda la misura “Vicini ad ogni donna”, approvata con il concerto dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso. Il protocollo intende rafforzare la collaborazione tra il sistema antiviolenza, i servizi sociali, sanitari e sociosanitari, le realtà che si occupano di disabilità e il Terzo Settore.

Tra i soggetti coinvolti figurano Regione Lombardia, ATS, ASST, ANCI Lombardia, Centri antiviolenza, Case rifugio, associazioni rappresentative delle persone con disabilità, Ordini professionali ed enti del Terzo Settore aderenti.

L’obiettivo è favorire l’emersione delle situazioni di violenza, migliorare l’accessibilità dei servizi e delle informazioni e promuovere percorsi personalizzati di protezione e sostegno, nel rispetto dell’autodeterminazione delle donne con disabilità. Il protocollo prevede inoltre attività formative per gli operatori, modalità operative condivise, iniziative di sensibilizzazione e monitoraggio regionale. La deliberazione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale: eventuali progetti e finanziamenti saranno definiti con successivi provvedimenti.

“Le donne con disabilità possono incontrare maggiori difficoltà nell’emersione della violenza e nell’accesso ai servizi di protezione. Per questo dobbiamo costruire percorsi realmente accessibili, personalizzati e capaci di rispettare pienamente la loro autodeterminazione”, ha spiegato Lucchini, sottolineando che il diritto alla protezione e alla libertà dalla violenza deve essere garantito a tutte le donne.

Le tre iniziative si inseriscono nel quadro dell’obiettivo strategico 2.2.5 del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. “La prevenzione non può essere affidata a un singolo servizio o a un singolo professionista: nasce dalla capacità di condividere responsabilità, conoscenze ed esperienze”, ha concluso l’assessore.