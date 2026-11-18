A Lecco il 25 novembre l’iniziativa “EDUCHIAMOCI! Per sradicare stereotipi e violenza”

CGIL, CISL e UIL insieme alle categorie dei pensionati

LECCO – Educazione affettiva e sessuale, rispetto, consenso e parità. Sono questi i temi al centro di “EDUCHIAMOCI! Per sradicare stereotipi e violenza”, l’iniziativa promossa a Lecco dai Coordinamenti Donne di CGIL, CISL e UIL, insieme a SPI CGIL Lecco, CISL Pensionati Monza Brianza Lecco e UIL Pensionati, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’appuntamento è fissato per martedì 25 novembre, alle 9.15, al Teatro Invito di Lecco. L’obiettivo è riportare al centro del dibattito il valore dell’educazione affettiva e sessuale nelle scuole, considerata dalle organizzazioni sindacali uno strumento fondamentale per prevenire la violenza di genere e contrastare stereotipi, discriminazioni e disuguaglianze.

Nel presentare l’iniziativa, i promotori esprimono preoccupazione per le restrizioni introdotte dal DDL Valditara, ritenute potenzialmente in grado di ostacolare percorsi educativi considerati indispensabili per costruire una cultura fondata sul rispetto reciproco, sulla consapevolezza del consenso e sulla parità.

Per le organizzazioni sindacali, la prevenzione non può essere affidata a un unico soggetto, ma richiede il coinvolgimento di tutta la comunità. Scuola, famiglie, istituzioni e società sono chiamate a condividere una responsabilità che riguarda non soltanto il contrasto agli episodi di violenza, ma anche la formazione delle nuove generazioni.

L’incontro del 25 novembre si inserisce proprio in questa prospettiva: promuovere una riflessione sull’importanza dell’educazione come strumento per riconoscere e superare quei modelli culturali che possono alimentare comportamenti discriminatori e violenti.