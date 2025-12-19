Visita speciale in Pediatria: i Vigili del Fuoco e ABIO portano doni ai piccoli pazienti

Un momento semplice quanto carico di significato

Il 24 dicembre toccherà al reparto del Manzoni di Lecco

MERATE – Un pomeriggio speciale all’Ospedale Mandic di Merate, dove il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Merate ha fatto visita al reparto di Pediatria, insieme ai volontari di ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale).

I vigili del fuoco hanno portato doni e piccoli regali ai bambini ricoverati, fermandosi con loro e con le famiglie per scambiare sorrisi e momenti di serenità. Un gesto semplice ma carico di significato, pensato per alleggerire la degenza dei piccoli pazienti e portare un po’ di normalità e allegria all’interno del reparto.

L’iniziativa rientra in un percorso di attenzione e vicinanza al mondo dell’infanzia e alle realtà ospedaliere del territorio, reso possibile anche grazie alla collaborazione con ABIO, da sempre impegnata nel sostegno ai bambini e alle loro famiglie durante il ricovero.

L’appuntamento solidale proseguirà anche nei prossimi giorni: il 24 dicembre sarà infatti la volta della Pediatria di Lecco e del reparto di Terapia Intensiva Neonatale (TIN), dove i Vigili del Fuoco porteranno nuovamente un messaggio di vicinanza e speranza in vista del Natale.