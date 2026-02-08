“Vivere la storia”: a Garlate la mostra su Giovanni Pesce e Nori Brambilla

Documenti, immagini e racconti inediti per conoscere il comandante partigiano “Visone” e la staffetta “Sandra”

Dal 14 al 19 febbraio presso la sala esposizioni comunale di Garlate

GARLATE – La sala esposizioni comunale di Garlate, in via Statale 497, ospita, dal 14 al 19 febbraio 2026, la mostra “Vivere la storia: Giovanni Pesce e Nori Brambilla”, organizzata dalla Sezione ANPI Valle San Martino con il patroncinio del Comune di Garlate. L’ingresso è libero. Gli orari di visita sono: sabato e domenica 9.30-12 e 14-18; da lunedì a giovedì 10-12 e 14-18.

La mostra ripercorre i momenti salienti della vita di Giovanni Pesce e Nori Brambilla attraverso documenti, libri pubblicati e immagini provenienti anche dai loro archivi personali, alcune inedite. Un’occasione per ricordare e conoscere il comandante della 3ª GAP di Milano, soprannominato “Visone”, e la staffetta partigiana “Sandra”, poi compagna di vita.

Giovanni Pesce (1918-2007), medaglia d’oro della Resistenza, partecipò alle Brigate Internazionali in Spagna, subì il confino a Ventotene e guidò i GAP a Torino e Milano, affiancato dal leggendario Dante Di Nanni e da Nori Brambilla.

Nori Brambilla (1923-2011), entrata nei Gruppi di difesa della donna nel 1943 e staffetta dei GAP, fu arrestata nel settembre 1944 e internata nel campo di concentramento di Bolzano, tornando a piedi a Milano nel maggio 1945. Dal 1954 al 1960 fu responsabile femminile della Fiom.

I due protagonisti della lotta antifascista rimasero uniti per tutta la vita, condividendo l’impegno nella Resistenza e le battaglie civili per la difesa della Costituzione italiana, fondata sui valori di giustizia, libertà e solidarietà.