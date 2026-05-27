Weekend con gli amici delle città gemellate con Valmadrera

Un weekend di confronto e amicizia con i gemelli

VALMADRERA – L’evento ‘Portami al Lago’ del weekend del 23 maggio ha attratto i cittadini inglesi e tedeschi delle città gemellate con Valmadrera. Cogliendo l’occasione del conferimento della cittadinanza onoraria al presidente del Comitato inglese Steve Haines è giunta una delegazione dalla Gran Bretagna e una dalla Germania, per congratularsi innanzitutto col cittadino inglese, ma anche per vivere gli eventi organizzati sul lago e non ultimo pianificare le attività dei prossimi mesi.

Vi sono stati infatti momenti di confronto e progetti per il futuro con i presidenti dei rispettivi comitati di Weissenhorn e Buckingham (Mr. Steve Haines e Frau Ursula Schramm) insieme alla presidente del Comitato di Valmadrera Fiorenza Pelucchi , aiutati dalla segretaria del comitato inglese Jane Mordue e dal coniuge Howard responsabile dell’Università Terza Età di Buckingham. Con loro si sta ipotizzando l’uscita della Uni3 il prossimo autunno in terra inglese. Anche il mondo sportivo si sta muovendo con vari progetti: dal tennis, alla pallavolo, al calcio, con eventi in estate e in autunno, seguiti da Carmen Arosio che nel gemellaggio gestisce l’area sportiva.

Accanto alla visita di alcuni luoghi storici interessanti di Valmadrera gli ospiti hanno preso parte ad eventi culturali del weekend, all’evento al Fatebenefratelli sulla progettazione urbanistica per la città in collaborazione con le scuole di Valmadrera e alla Rassegna dei Giovani Musicisti. Gli amici gemelli hanno apprezzato la molteplicità di eventi culturali nel territorio, cogliendo l’opportunità di cogliere spunti per le loro città.

Inoltre il presidente del Rotary Club di Buckingham Howard Mordue della delegazione inglese ha partecipato con la consorte al concerto del pianista Rui Ming organizzato dal Rotary Manzoni di Lecco al Teatro Sociale della città , accompagnati dall’assessore Antonio Rusconi .

Oltre all’aspetto culturale anche una parte più rilassante non poteva mancare quale un giro in motoscafo sul nostro ramo del lago e la partecipazione agli eventi di ‘Portami al Lago’ organizzati da Comune e Proloco, per gustare il cibo italiano e l’ormai internazionale aperitivo Spritz.

Un grazie speciale è stato rivolto ai giovanissimi del comitato gemellaggio Lorenzo Castelnuovo e Lara Manzi, che hanno aiutato come interpreti e guide locali, ai ragazzi del CFP A.Moro che hanno accolto ormai in confidenza gli amici inglesi e tedeschi , ricordando l’ospitalità e l’accoglienza nelle gite scolastiche sia in Germania che in Gran Bretagna. Non ultimo è stato importante il supporto delle famiglie che generosamente hanno ospitato gli amici dall’estero, nello spirito giusto di scambio e di amicizia .