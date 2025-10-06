Weekend di emozioni per l’Associazione “Michy Sempre con Noi” di Abbadia Lariana

Due giorni di sport, solidarietà e ricordo nel segno di Michele e Stefano Barra

Dalla cronoscalata Ballabio-Resinelli al Village Bike tra musica e sport, fino alla tradizionale passeggiata a cavallo sulla spiaggia

ABBADIA LARIANA – Due giorni di sport, solidarietà e ricordi hanno animato il weekend dell’Associazione Michy Sempre con Noi, protagonista di un doppio appuntamento tra montagna e lago che ha coinvolto centinaia di persone.

Sabato 4 ottobre si è svolta la prima edizione del “Michy Bike Day”, con l’evento clou della cronoscalata Ballabio–Resinelli, una sfida di 7 chilometri e 14 tornanti che ha visto al via ben 71 partecipanti e un numeroso pubblico di appassionati.

Un successo reso possibile dal grande lavoro del team organizzativo e dal supporto di oltre 100 volontari, tra cui il Soccorso degli Alpini di Mandello, i radioamatori ARI di Lecco, i gruppi comunali di Protezione Civile di Abbadia e Ballabio, la Protezione Civile Carabinieri in congedo, le Polizie Locali di Ballabio e Abbadia, i cronometristi della Federazione Italiana sezione di Lecco e molti altri.

La manifestazione è poi proseguita al Village Bike, allestito presso il piazzale delle miniere, dove la Polisportiva Mandello – sezione triathlon ha proposto una dimostrazione di duathlon, coinvolgendo numerosi bambini in un mini percorso. Sono anche stati esposti i vari mezzi che hanno prestato servizio alla cronoscalata, tra cui due imponenti Unimog dell’ARI di Lecco e le biciclette messe a disposizione da Atala e dall’officina Scenini di Mandello, testabili dal pubblico.

Durante la giornata si sono tenute anche sessioni di prova dello Studio Pilates di Valmadrera, accompagnate dalla musica del deejay Gigi Falbo di Mandello. Tra i partner della manifestazione anche NIS CAR di Olginate, che ha fornito due vetture Nissan per il servizio di gara e l’esposizione.

Domenica mattina l’associazione ha riproposto la tradizionale passeggiata a cavallo sulla spiaggia di Abbadia, con circa 150 partecipanti, molti dei quali bambini. A causa del vento forte, i giri sulle tipiche imbarcazioni Lucie sono stati rimandati al pomeriggio.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Ranch La Quercia di Colico, all’Associazione Laghee, al Soccorso degli Alpini, al Camping Spiaggia di Abbadia con Davide Stropeni, e all’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roberto Azzoni, sempre collaborativo e disponibile.

Durante la manifestazione non è mancato un momento di ricordo per Stefano Barra, compianto presidente dell’associazione e figura amatissima nella comunità di Abbadia.

Come già raccontato nell’articolo dedicato alla sua scomparsa, Barra è stato il cuore e il motore dell’Associazione Michy Sempre con Noi: il suo esempio continua a ispirare ogni iniziativa, e il “Michy Bike Day” ne è stata la testimonianza più autentica.

“Ce l’abbiamo fatta, Stefano! Abbiamo organizzato la tua prima cronoscalata. Come sempre quando c’è di mezzo la tua associazione, le emozioni non mancano,” hanno scritto i volontari in un messaggio sui social al termine della manifestazione.