“WeMe”, sport e vita: al via nel Lecchese e in Valsassina la quarta edizione del progetto educativo

Promossa dal Panathlon Club Lecco , l’iniziativa coinvolge scuole secondarie di primo grado, insegnanti e istituzioni del territorio

Dal 26 febbraio al 18 marzo quattro giornate tra Valsassina, Oggiono e Lecco con atleti, tecnici e testimonial

LECCO – Tutto pronto nelle scuole del Lecchese e della Valsassina per la quarta edizione di “WeMe – Viaggio ai confini tra sport e sfide quotidiane”, il progetto educativo che mette al centro i giovani, lo sport e i valori della vita di ogni giorno.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’iniziativa torna con un calendario articolato in quattro appuntamenti, rivolti in particolare agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Il progetto è stato ideato dal presidente uscente del Panathlon Club Lecco, Andrea Mauri, ed è oggi sostenuto e rilanciato dal nuovo presidente Riccardo Benedetti.

Il percorso prenderà il via il 26 febbraio in Valsassina, per poi proseguire il 4 marzo a Oggiono e l’11 e 18 marzo a Lecco. Gli incontri sono organizzati in sinergia con il Comune di Lecco – Assessorato all’Educazione e allo Sport, il Panathlon Distretto Area 2 Lombardia e le scuole del territorio coinvolte.

“WeMe” nasce con l’obiettivo di stimolare una riflessione sullo sport giovanile come potente strumento educativo, capace di formare cittadini consapevoli, rispettosi dei ruoli e delle persone, pronti ad affrontare le difficoltà quotidiane. Un messaggio rivolto non solo agli studenti, ma anche a insegnanti, educatori, famiglie, enti pubblici, associazioni e al mondo della cultura.

Fondamentale il contributo dei testimonial: atleti, tecnici ed esponenti del sociale che, attraverso le loro esperienze, offriranno ai ragazzi esempi concreti di impegno, resilienza e passione.

Il programma nel dettaglio

Il primo appuntamento è in programma giovedì 26 febbraio in Valsassina.

Alle ore 9.00 l’incontro si terrà a Introbio, presso la Scuola media “Niccolò Tommaseo”. Saranno presenti Dino Tenderini, preparatore atletico della Nazionale A di calcio, gli atleti Tita Lizzoli e Francesco Gianola, Nancy N’Guessan del Basket Costa Masnaga femminile, il canoista Nicola Ripamonti, una giocatrice della Pallavolo Alberto Picco di Lecco e una delegazione del Soroptimist Lecco composta da Anna Orani, Paola Maggi e Silvia Villa.

Alle ore 11.00 lo stesso parterre di ospiti incontrerà gli studenti dell’Istituto “San Giovanni Bosco” di Cremeno.

Mercoledì 4 marzo l’iniziativa farà tappa a Oggiono, dove dalle ore 9.00 parteciperanno gli studenti della scuola primaria “Armando Diaz” e della secondaria di primo grado “Marco d’Oggiono”, riuniti nell’aula magna di via Vittorio Veneto 1. Saranno inoltre collegate in videoconferenza le scuole primarie “Salvo D’Acquisto” di Peslago Oggiono, “Luigi Cadorna” di Ello, “Milite Ignoto” di Annone Brianza e la primaria di Dolzago.

Tra i testimonial: Jennifer Isacco, medaglia di bronzo nel bob alle Olimpiadi di Torino 2006, una rappresentanza della Picco Lecco e del Rugby Lecco, Marco Radaelli campione di BMX, il trialista Matteo Spreafico e la delegazione del Soroptimist Lecco.

Mercoledì 11 marzo sarà la volta della scuola media “Antonio Stoppani” di Lecco, in via Grandi, con due incontri programmati alle ore 9.00 e alle 11.00.

La chiusura della quarta edizione è prevista mercoledì 18 marzo a Lecco, con un appuntamento alle ore 9.00 presso la Scuola “Antonietta Nava” di via Pozzoli 6 e alle ore 11.00 all’Istituto “Maria Ausiliatrice” di via Caldone.

Per questi due incontri cittadini il parterre dei testimonial sarà completato nei prossimi giorni, compatibilmente con gli impegni degli ospiti. Al momento sono confermate le presenze di Marco Radaelli, del Soroptimist Lecco e della Picco Lecco.