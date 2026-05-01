Women in Stem: a Villa Monastero una mattinata per orientare le studentesse alla scienza

Venerdì 8 maggio dalle 9 alle 13 incontro rivolto alle studentesse delle classi terze e quarte degli istituti superiori

Hofmann e Pasquini: “Le materie Stem rappresentano oggi una straordinaria opportunità di crescita e di accesso al mondo del lavoro”

VARENNA – Una mattinata dedicata all’orientamento e alla valorizzazione dei percorsi scientifici al femminile. Si terrà venerdì 8 maggio, dalle 9 alle 13, a Villa Monastero la terza edizione di “Women in Stem”, il seminario rivolto alle studentesse delle scuole superiori interessate alle materie scientifiche e tecnologiche.

L’iniziativa è promossa dalla Provincia di Lecco e dall’Ufficio scolastico territoriale di Lecco, in collaborazione con l’Istituto capofila per l’orientamento “Falcone e Borsellino” – Lecco1, ed è rivolta in particolare alle alunne delle classi terze e quarte degli istituti secondari di secondo grado, con una propensione per le discipline Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics) e l’intenzione di proseguire gli studi in ambito scientifico.

Nel corso della mattinata, relatrici attive in diversi ambiti scientifici porteranno la propria esperienza personale, di studio e professionale, condividendo il percorso che le ha condotte a operare in questi settori. L’obiettivo è offrire esempi concreti e contribuire a superare i pregiudizi che ancora influenzano le scelte legate alle discipline scientifiche.

La scelta di Villa Monastero come sede dell’evento si inserisce in un contesto significativo: negli anni la Villa ha ospitato oltre 60 premi Nobel, tra cui Enrico Fermi, ed è sede della Scuola internazionale di Fisica a lui intitolata e dei corsi della Società italiana di Fisica.

“Con questa iniziativa – commentano la presidente Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato a Formazione professionale, Istruzione e Centri impiego Antonio Leonardo Pasquini – vogliamo rivolgere alle studentesse un messaggio semplice ma molto importante: abbiate fiducia nei vostri talenti, nelle vostre inclinazioni e nella vostra capacità di scegliere anche percorsi ambiziosi, innovativi e decisivi per il futuro. Le materie Stem rappresentano oggi una straordinaria opportunità di crescita personale, di formazione e di accesso a professioni sempre più centrali nel mondo del lavoro. Women in Stem nasce proprio con questo obiettivo: accompagnare le ragazze a conoscere più da vicino discipline scientifiche e tecnologiche, superando stereotipi che non hanno più ragione di esistere. Il talento non ha genere e l’innovazione ha bisogno dello sguardo, dell’intelligenza e della competenza delle donne. Attraverso testimonianze qualificate e percorsi professionali concreti, desideriamo offrire alle studentesse strumenti utili per scegliere con consapevolezza, libertà e coraggio il proprio futuro. Farlo a Villa Monastero, luogo simbolo della scienza e della conoscenza internazionale, rende questa giornata ancora più significativa per tutto il nostro territorio”.