WWF Lecco presenta “Natura da Paura” a Galbiate

Un incontro gratuito per grandi e piccoli dedicato alle creature più sorprendenti del mondo naturale

Venerdì 16 ottobre alle 20.45 a Villa Bertarelli

GALBIATE – La natura si prepara a sorprendere il pubblico con un appuntamento che unisce divulgazione scientifica, curiosità e atmosfera di Halloween. WWF Lecco, in collaborazione con il Parco Monte Barro, propone “Natura da Paura – Quando piante e insetti diventano spaventosi”, una serata dedicata alle caratteristiche più insolite e sorprendenti del mondo naturale.

L’iniziativa si terrà venerdì 16 ottobre alle 20.45, negli spazi di Villa Bertarelli a Galbiate, con ingresso libero. L’incontro è rivolto a persone di tutte le età e punta a coinvolgere grandi e piccoli attraverso immagini, racconti e spiegazioni scientifiche accessibili, per scoprire creature e organismi capaci di suscitare stupore, meraviglia e, talvolta, qualche brivido.

Al centro della serata ci saranno piante e insetti dalle caratteristiche particolari, protagonisti di un percorso tra realtà e leggenda. Dalle piante carnivore, capaci di catturare le proprie prede, agli insetti dall’aspetto straordinario, il pubblico potrà conoscere più da vicino comportamenti e adattamenti che rendono questi organismi così affascinanti.

L’obiettivo è mostrare come ciò che può apparire inquietante a un primo sguardo sia spesso il risultato di sorprendenti processi evolutivi. Caratteristiche e strategie che, al di là dell’effetto che possono suscitare, svolgono un ruolo importante nell’equilibrio degli ecosistemi.

L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per avvicinare i più giovani alla conoscenza della biodiversità, stimolando la curiosità e invitandoli a osservare la natura da una prospettiva diversa. Il tema di Halloween diventa così il punto di partenza per un’esperienza educativa in cui le suggestioni lasciano spazio alle spiegazioni della scienza.

La partecipazione è gratuita. Per ragioni organizzative è gradita la prenotazione tramite WhatsApp al numero 0341 1716138. Una serata aperta a curiosi di ogni età, per scoprire che, nel mondo naturale, anche ciò che sembra spaventoso può nascondere storie e meccanismi sorprendenti.