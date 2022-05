Nel 2002 iniziava il nuovo corso del Ristorante Frigerio di Lecco

Il titolare Patrizio Todeschini: “In questi vent’anni siamo cresciuti insieme alla città. Vogliamo festeggiare questo traguardo con tutti i nostri clienti”

LECCO – Il 2022 è un anno speciale per il Ristorante Frigerio di Lecco: vent’anni fa iniziava la nuova gestione del locale di piazza XX Settembre. Fatidico era stato l’incontro tra Patrizio Todeschini, attuale titolare, e Pierdomenico Frigerio, erede quest’ultimo di una storia iniziata addirittura agli inizi del secolo con l’attività di pasticceria nel rione di San Giovanni per approdare in centro Lecco con l’apertura negli anni ’80 con l’elegante bar pasticceria.

In vent’anni tante cose sono cambiate: la rinomata pasticceria si è trasformata in american bar, poi in tavola calda per trasformarsi infine in un vero e proprio ristorante, valorizzando la cucina del territorio e il buon vino di cui è fornita l’enoteca annessa. L’attività si è ulteriormente ampliata in anni recenti con l’acquisizione del locale adiacente ed oggi Frigerio, con la sua ampia terrazza affacciata alla piazza, è uno dei principali punti di riferimento della ristorazione in città.

“In questi 20 anni siamo cresciuti molto, insieme alla città – ha sottolineato Patrizio Todeschini – Lecco ci ha regalato tante soddisfazioni in vent’anni, abbiamo visto questa città evolversi sempre più nel mondo del turismo. Anche Frigerio è diventato grande ed oggi è in grado di soddisfare un pubblico sempre più vasto, sia locale che straniero”.

In vista del compleanno, che si celebrerà nel mese di ottobre, il locale sta preparando una rassegna di appuntamenti (“E-20 Frigerio”) che saranno presto svelati. “Iniziative – sottolinea Patrizio – con le quali vogliamo ringraziare la città e i nostri clienti, per festeggiare insieme a loro questo importante traguardo”.

FRIGERIO Wine Bar & Restaurant

Piazza XX Settembre 54, Lecco

Tel. 0341.363435

info@ristorantefrigerio.com