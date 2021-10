Al Bar Ristorante Frigerio la cucina ha il sapore della tradizione

M.P. – La magia di un ristorante inizia in cucina e al “Frigerio” l’ingrediente principale è lo stesso in ogni ricetta: la tradizione, capace di accedere ogni portata con i sapori del territorio. Nel menù troverete piatti tipici, sfiziose specialità gastronomiche e dolci in una elegante presentazione, il tutto accompagnato dai vini della fornita e ricercata cantina. Un’esperienza da provare e riprovare.

Il Bar Ristorante Frigerio è a Lecco, in piazza XX Settembre.