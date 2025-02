Allineatori trasparenti e odontoplastica: un binomio vincente

La combinazione del trattamento ortodontico con mascherine trasparenti e odontoplastica estetica

Nel nostro studio dentistico abbiamo recentemente seguito il caso di una paziente adulta che presentava una problematica a livello dell’incisivo centrale destro. La paziente soffriva di una contrazione delle arcate dentali, che causava un disallineamento sia nell’arcata superiore che in quella inferiore, con una posizione anomala dell’incisivo centrale.

Il trattamento ortodontico con allineatori trasparenti

La paziente si è affidata al nostro studio e, nella prima fase del trattamento è stata seguita dal dott. Federico Cantarelli, odontoiatra esperto in ortodonzia. Per correggere il disallineamento, è stato pianificato un trattamento con allineatori ortodontici, associato a una TC Cone Beam della paziente. Quest’ultima ha permesso di ottenere un modello tridimensionale preciso della dentatura della paziente, rendendo la pianificazione del trattamento e il risultato finale il più predicibile possibile.

Cosa sono gli allineatori ortodontici? Gli allineatori ortodontici sono dispositivi trasparenti realizzati su misura, che vengono applicati per spostare progressivamente i denti nella posizione desiderata. Rispetto ai tradizionali apparecchi fissi, questi offrono diversi vantaggi:

estetica: essendo trasparenti, risultano quasi invisibili

comfort: non prevedono fili metallici né attacchi fissi, riducendo il rischio di irritazioni gengivali

igiene: essendo rimovibili, permettono una pulizia più accurata di denti e gengive

La paziente ha indossato gli allineatori con un cambio settimanale, per una durata complessiva di 12 mesi. Durante l’anno di trattamento, ha seguito scrupolosamente le istruzioni fornite, necessitando di soli 5 controlli periodici.

La fase finale: la ricostruzione estetica dell’incisivo centrale

Al termine della fase ortodontica, per ottenere un risultato ottimale dal punto di vista estetico e funzionale, la paziente si è sottoposta a una ricostruzione estetica dell’incisivo centrale, eseguita dal dott. Andrea Spanò, odontoiatra. Questa procedura, nota anche come odontoplastica, ha lo scopo di migliorare la forma, la dimensione e il colore del dente mediante l’applicazione di materiali compositi altamente estetici.

La ricostruzione estetica viene eseguita con tecniche minimamente invasive e offre numerosi vantaggi:

ripristino dell’armonia del sorriso con un aspetto naturale e omogeneo

durabilità e resistenza grazie all’utilizzo di materiali di alta qualità

intervento non invasivo, che preserva la struttura dentale originale

Grazie alla combinazione di un trattamento ortodontico con allineatori trasparenti e una ricostruzione estetica mirata, la paziente ha ottenuto un significativo miglioramento dell’estetica e della funzionalità del proprio sorriso. La sua collaborazione e il rispetto delle indicazioni fornite hanno contribuito al successo del trattamento, dimostrando l’efficacia di un approccio personalizzato e tecnologicamente avanzato per la correzione delle malocclusioni e dei disallineamenti dentali.

Siamo in Clinica San Martino a Malgrate (Lecco) Via Selvetta, angolo Via Paradiso, 23864 Malgrate LC, Italy.

Tel. +39 0341 1695111 | odontoiatria@clinicasanmartino.it | www.odontoiatriacsm.com

Articolo realizzato in collaborazione con il Dott. Federico Cantarelli, Odontoiatria e il Dott. Andrea Spanò, Odontoiatria.

Dr. Guido Corti Direttore Clinico del Reparto Odontoiatrico di Clinica San Martino – Iscritto nell’Albo degli Odontoiatri di LECCO al numero 00084.

Direttore Sanitario Dottor Gaetano Elli iscritto all’Albo Provinciale dei Medici Chirurghi della Provincia di Como al n. 4007.