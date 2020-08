LECCO – Un’idea per una passeggiata rilassante, anche con i bambini, in luoghi suggestivi e panoramici? In Alta Valsassina sono diverse le località che potete scegliere per la vostra gita.

L’Alpe Giumello, ai piedi del Monte Muggio, sopra Casargo, è considerato uno dei luoghi più panoramici delle nostre zone: un vero e proprio balcone naturale, facilmente raggiungibile e ideale per passeggiate lungo i sentieri con una vista strepitosa sul Lago di Como e le montagne circostanti: il Pizzo dei Tre Signori, la Grigna e il Legnone.

Sul versante opposto, ai piedi del Cimone di Margno, si trova invece l’Alpe di Paglio. D’inverno questa località è particolarmente frequentata dagli amanti dello sci alpinismo ma durante la bella stagione offre la possibilità di compiere bellissime escursioni mentre il grande prato, che una volta era una pista da sci, è perfetto per un pic nic e per prendere il sole.

L’Alpe di Paglio dista pochi minuti a piedi da un altro luogo simbolico e frequentato dell’Alta Valsassina, Pian delle Betulle, tranquilla località del Comune di Margno. Durante la stagione estiva tanti turisti, in particolare famiglie, scelgono questo luogo per trascorrere una giornata a contatto con la natura.

Alpe Giumello

Raggiungibile comodamente in auto da Casargo, l’Alpe Giumello è il luogo ideale per passeggiate rilassanti e panoramiche. L’auto può essere posteggiata nel grande parcheggio gratuito che si trova alla fine della strada. Uno degli itinerari consigliati è l’Anello del Monte Muggio che, in circa due ore e mezza, permette di ‘circumnavigare’ il monte e osservare il panorama da tutti e quattro suoi versanti.

Suggestivo anche il Sentiero dei Mirtilli, che deve il nome alla presenza di molte piante di mirtillo.

Per chi invece cerca un po’ di dislivello, imperdibile la salita alla Croce posta in vetta al Monte Muggio (1800 m). La cima si può raggiungere in diversi modi. Si può ad esempio prendere il sentiero che porta verso l’Alpe Chiaro (a sinistra guardando la montagna) e superata la chiesetta seguire il segnavia. In circa un’ora il sentiero, con bellissimi panorami sul lago, conduce in vetta. Infine, per chi ama l’adrenalina, ricodiamo che l’Alpe Giumello è un punto di partenza per voli in deltaplano e parapendio.

Alpe Paglio

E’ raggiungibile in auto in circa 15 minuti da Casargo. Anche in questo caso è possibile parcheggiare in un ampio parcheggio. Il grande prato, che una volta era anche una conosciuta pista da sci, d’estate è spesso frequentato dalle famiglie per pic-nic in tranquillità e a contatto con la natura.

Da Paglio partono numerose escursioni per il Pian delle Betulle (15 minuti a piedi), l’Alpe Ombrega e da qui per la Val Biandino, il Pizzo dei Tre Signori e la Valvarrone. Gli itinerari sono fruibili anche in mountain bike. Per i bimbi c’è anche il Jungle Raider Park, parco avventura con percorsi sugli alberi che si trova sulla strada verso il Pian delle Betulle.

Pian delle Betulle: “L’ultimo paradiso”

Questa tranquilla località del Comune di Margno, circondata dalle montagne del Lago di Como, è raggiungibile a piedi dall’Alpe di Paglio in soli 15 minuti oppure da Margno con la funivia. Negli anni si è guadagnata il nome di Ultimo Paradiso: qui infatti la natura è ‘protagonista’, con i suoi boschi di faggi e betulle e il laghetto alpino che incorniciano la chiesetta degli Alpini intitolata al Battaglione Morbegno e le piccole case integrate nel paesaggio. I sotterranei della caratteristica chiesetta ospitano il Museo Alpino ”Casa della Memoria“ visitabile su prenotazione telefonando all’Ana di Lecco: +39 0341 364108.

Durante la bella stagione è un luogo ideale per le famiglie e i bambini: potrete trascorrere giornate sui verdi prati e fare brevi passeggiate alla scoperta del paesino e dei suoi alpeggi. Vicino c’è il parco avventura Jungle Raider Park e per gli amanti della bicicletta è possibile compiere diverse escursioni in mountain bike, più o meno impegnative: dal Pian delle Betulle ad esempio si può raggiungere la Val Biandino (2 ore e mezza circa), il Lares Brusaa (1 ora circa), il Rifugio Santa Rita (3 ore e mezza circa).