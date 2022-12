La Notte di San Silvestro si brinda da Frigerio a Lecco

Cena con menù alla carta tra specialità lombarde e italiane e brindisi di mezzanotte

LECCO – Il Capodanno? Festeggialo in centro Lecco. Al Ristorante Frigerio di Piazza XX Settembre ci si prepara a salutare il 2022 per dare il benvenuto al nuovo anno con una serata all’insegna come sempre della buona cucina italiana e locale.

La serata del 31 dicembre sarà divisa in due momenti: dalle 7 alle 9 per i clienti che vogliono cenare nella prima parte della serata mentre dalle 9.30 ci sarà la cena di Capodanno con accompagnamento fino a mezzanotte per il brindisi finale.

In entrambi i casi, il menù sarà alla carta con libera scelta tra le portate della ricca offerta del ristorante, che propone specialità tradizionali lombarde e piatti della cucina italiana.

Per una serata speciale, nel tuo locale ideale.

RISTORANTE FRIGERIO

PIAZZA XX SETTEMBRE – LECCO

tel. 0341.363435

info@ristorantefrigerio.com