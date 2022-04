Quarta puntata dedicata all’enoteca del Ristorante Frigerio di Lecco

Protagonisti i grandi marchi di Champagne: Dom Perignon, Perrier-Jouet, Louis Roederer, Krug

LECCO – Continua il viaggio alla scoperta dell’enoteca del Ristorante Frigerio, specializzata in vini di pregio. L’eccellenza in bottiglia: dalle produzioni più note e alle collezioni importanti delle note cantine, per passare alle ‘perle rare’ del panorama enologico italiano, l’enoteca di Frigerio è a disposizione sia per l’acquisto esterno che dei clienti del ristorante, per accompagnare pranzi e cene con il giusto abbinamento.

In questa quarta puntata andiamo a scoprire alcuni degli ‘champagne’ dell’enoteca dello storico locale di Piazza XX Settembre.

DOM PERIGNON / VINTAGE

Partiamo dove tutto è iniziato: il Dom Pérignon. Lo storico marchio francese omaggia il monaco benedettino Pierre Pérignon a cui si deve, secondo la storia popolare, la nascita dello champagne. Un’invenzione che risale alla seconda metà del 1600 quando il religioso arrivò all’abbazia di Saint-Pierre d’Hautvillers, nelle vicinanze della cittadina di Épernay. Qui il monaco si adoperò per rimettere in sesto le vigne di pinot nero e iniziò la produzione e nella trasformazione del vino, diventato famoso in tutto il mondo per la sua spuma. Allo stesso monaco si attribuisce il primo utilizzo di tappi di sughero.

La celebre azienda Dom Perignon, sita nel cuore delle terre dello champagne, dedica il suo nome al religioso e l’enoteca Frigerio dispone di diverse produzioni della casa francese, tra cui il Dom Perignon “Vintage” annata 2002. Un vero e proprio pezzo da novanta.

Questo champagne è caratteristico per una consistenza concentrata e allo stesso tempo cremosa. Al palato è un vino energico e caloroso con un finale profondo.

PERRIER-JOUET / BELLE EPOQUE

“Belle Époque” è una vera icona: uno champagne raro ed elegante che celebra l’arte della vendemmia e l’eccellenza del vigneto Perrier-Jouët, la maison con casa a Epernay. Immediatamente riconoscibile in tutto il mondo, la sua bottiglia è adornata con il graziosi anemoni bianchi giapponesi, un disegno creato appositamente per la casa produttrice di champagne dal maestro dell’Art Nouveau, Emile Gallé, nel 1902. Alla vista questo è uno champagne un oro pallido e traslucido, con una limpidezza radiosa e sottili riflessi di verde mela. Al naso è fresco e delicato, con caratteristici profumi di frutta bianca e fiori. Al palato è un eccezionale connubio di freschezza e finezza. Da Frigerio trovate all’annata 2013.

LOUIS ROEDERER / CRISTAL ROSE’

Louis Roederer rappresenta uno dei marchi storici di champagne: l’azienda porta il nome del fondatore, erede della Maison de Champagne che nel 1833 prese la decisione lungimirante di arricchire il vigneto per controllare tutte le fasi dell’elaborazione del vino, creando uno stile, uno spirito e un gusto del tutto originali. Oggi l’azienda conta 240 ettari suddivisi in 410 appezzamenti situati esclusivamente nei Grands e Premiers Crus de la Marne. Il “Cristal Rosé” proposto dall’Enoteca Frigerio ha lunga vita: nel 1974, cent’anni dopo la creazione di Cristal, l’azienda francese ha prodotto questa cuvée in rosato selezionando vecchie viti di Pinot nero per il 55% e per il 45% con uva di Chardonnay, Intenso, fresco e di grande purezza aromatica.

KRUG / GRANDE COUVEE

Il classico per eccellenza: Krug Grande Cuvée, uno degli champagne più noti e originali. La sua nascita risale al 1843 con la fondazione della Maison Krug, a Reims per opera di Joseph Krug.

La sua particolarità è la composizione: questo champagne è frutto dell’assemblaggio di oltre 120 vini selezionati da più di 10 annate diverse. Questo connubio di varie annate conferisce una pienezza di sapori e di aromi che non è possibile esprimere con i vini di una sola vendemmia. Tutte le edizioni di Krug Grande Cuvée racchiudono una miriade di sapori e aromi nei quali ciascuno può ritrovare una nota in grado di suscitare ricordi o emozioni. Da Frigerio

