Evento di Natale. Il 23 dicembre jazz e swing al Ristorante Frigerio

Elena Caligiuri Trio protagonista del concerto dell’Antivigilia al ristorante Frigerio

Musica anni Trenta e Quaranta ad accompagnare la tua cena natalizia

LECCO – Pronti al Natale? Sotto l’albero del Ristorante Frigerio di Piazza XX Settembre ci sono due sorprese per voi: concerti live all’antivigilia e alla vigilia per brindare in compagnia con buona musica e intrattenimento.

Il 23 dicembre arriva Elena Caligiuri Trio che accompagnerà la cena da Frigerio portando le atmosfere jazz e swing degli anni Trenta e Quaranta, con la voce di Elena, la chitarra di Manuel Bariani e il sax di David Ambrosioni. Appuntamento alle 20 al Ristorante Frigerio di Piazza XX Settembre a Lecco.

Alla Vigilia un secondo appuntamento tutto da cantare da Frigerio! I dettagli nell’articolo successivo: