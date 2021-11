Conclusa la ristrutturazione dei nuovi spazi del Ristorante Bar Frigerio

Aperta una nuova sala. Ora il locale si prepara al Natale con serate in musica

MP – Sempre più grande, sempre più accogliente: il Ristorante Bar Frigerio di Piazza XX Settembre ha recentemente concluso gli interventi di ristrutturazione dei nuovi spazi e si prepara al periodo natalizio in una veste completamente rinnovata ed una disponibilità che oggi raggiunge i 150 posti.

Dopo l’apertura nei mesi scorsi della nuova sala affacciata alla piazza, nel fine settimana il locale ha inaugurato il suo ultimo ambiente, impreziosito da una parete di pietre a vista che lo rende caratteristico e dove presto troverà posto anche un camino, per richiamare alla calda atmosfera del casolare domestico.

Perché da Frigerio l’importante è sentirsi a casa e quale è il momento migliore se non le feste natalizie per godersi pranzi e cene in un ambiente familiare? Per questo, in vista del Natale, il locale di piazza XX Settembre si prepara ad accogliere la propria clientela con decorazioni a tema e serate musicali, in programma a partire da dalla seconda metà di novembre. Nel frattempo è già stato allestito il grande albero natalizio che adorna i nuovi spazi del ristorante.

“Queste nuove sale offrono sicuramente degli ambienti ricercati, accoglienti e piacevoli, completando l’offerta del nostro locale – racconta il titolare Patrizio Todeschini – vi aspettiamo con le pietanze del nostro menù e ovviamente con i nostri vini, con una cantina sempre ricca di proposte”.

