Al centro medico In Salus di Lecco è possibile acquistare i buoni regalo natalizi

Ampia possibilità di scelta tra corsi di fitness e gravidanza, massaggi, trattamenti estetici, sedute personalizzate da nutrizionista e personal trainer

LECCO – Il Natale si avvicina e molti di voi stanno già pensando ad un regalo utile e piacevole per amici e parenti. Avrai la possibilità di regalare salute e benessere ad una persona a te cara, in un centro medico accogliente, all’avanguardia e nel centro di Lecco: da ‘In Salus‘ troverai i buoni regalo per i tanti servizi offerti dalla struttura.

Nato come centro materno infantile nel 2013, In Salus (sito in Corso Carlo Alberto 17/A) si caratterizza per la continua evoluzione e aggiornamento per soddisfare nel modo migliore possibile le necessità dei cittadini di Lecco e dintorni.

Potrai scegliere tra una gamma vastissima di servizi:

i corsi, sia di fitness sia di gravidanza

i massaggi rilassanti o terapeutici

trattamenti estetici più innovativi del settore

sedute personalizzate con uno dei nostri professionisti come nutrizionista, personal trainer e osteopata.

tutti i servizi delle nostre ostetriche come l’assistenza pre e post parto, anche a domicilio.

Richiedere i buoni è semplice e veloce: puoi acquistarlo direttamente in segreteria oppure prenotarlo al numero 0341367512 e passare a ritirarlo con tranquillità. Regala salute e benessere, regala un’esperienza nel nostro centro medico polispecialistico.

Di seguito, tutti i servizi disponibili per i buoni di Natale:

GRAVIDANZA – NEONATI

Corso di movimento e rilassamento in gravidanza

Corso pre parto di coppia

Corso fitness in gravidanza

Corso di remise en forme post parto

Valutazione pavimento pelvico post parto

Corso di massaggio neonatale

Corso di svezzamento e salute del bambino

Corso di yoga mamma- bambino

Ostetrica a domicilio: supporto alla neo mamma

Consulenza allattamento con IBCLC

Consulenza personalizzata ostetrica

Consulenza alimentare in allattamento e post parto

Massaggio rilassante in gravidanza

Trattamento osteopatico gravidanza e gestanti

Massaggio linfodrenante in gravidanza

Massaggio ayurvedico in gravidanza

Pacchetto remise en forme post parto: percorso completo con il supporto di un nutrizionista, un’ostetrica e un nostro personal trainer

FITNESS

Corso pilates

Sedute personali di pilates

Corso di ginnastica dolce

Corso di ginnastica posturale

Corso di fitness

Sedute personali con il Personal trainer

Valutazione posturale e attività fisica specifica

Corso di ginnastica ipopressiva

Seduta personale di ginnastica ipopressiva

Piano alimentare per sportivi

Prima valutazione + trattamento osteopatico

Trattamento osteopatico

Massaggio pre e post gara/allenamento

Massaggio decontratturante

BELLEZZA

Pacchetto ringiovanimento viso

Trattamento al viso con vitamine

Peeling chimico

Trattamento botox

Trattamento acido ialuronico

Filler labbra

Filler solchi nasali

Massaggio viso

Massaggio total body miorilassante svedese con olio nutriente

Massaggio connettivale

Massaggio ayurveda

Massaggio linfodrenante

Biorivitalizzazione

Pacchetto ringiovanimento del collo e del decolletè

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512