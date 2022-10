Vent’anni fa Patrizio Todeschini prendeva il timone dell’attività di Piazza XX Settembre

Da bar-pasticceria a ristorante: l’evoluzione del locale, oggi punto di riferimento della ristorazione a Lecco. Il titolare: “Grazie alla città, ai nostri clienti e al personale che ci hanno accompagnato in questi anni”

LECCO – Vent’anni di gestione: un traguardo importante per il Ristorante Frigerio di Piazza XX Settembre a Lecco, guidato da Patrizio Todeschini, che celebra lo speciale compleanno ringraziando gli affezionati clienti e lo staff che hanno accompagnato la storia del locale.

Era il 1992 quando Todeschini ha preso il testimone da Pierdomenico Frigerio, erede quest’ultimo di una storia iniziata addirittura agli inizi del secolo con l’attività di pasticceria nel rione di San Giovanni per approdare in centro Lecco con l’apertura negli anni ’80 con l’elegante bar pasticceria. Un’attività storica come recentemente riconosciuto anche da Regione Lombardia che proprio quest’anno ha premiato il locale con l’ambito titolo.

In questi vent’anni, la rinomata pasticceria si è trasformata in american bar, poi in tavola calda per diventare un vero e proprio ristorante, valorizzando la cucina del territorio e il buon vino di cui è fornita l’enoteca annessa. L’attività si è ulteriormente ampliata in anni recenti con l’acquisizione del locale adiacente ed oggi Frigerio, con la sua ampia terrazza affacciata alla piazza, è uno dei principali punti di riferimento della ristorazione in città.

“In questi 20 anni siamo cresciuti molto, insieme alla città – ha sottolineato Patrizio Todeschini – Lecco ci ha regalato tante soddisfazioni in vent’anni, abbiamo visto questa città evolversi sempre più nel mondo del turismo. Anche Frigerio è diventato grande ed oggi è in grado di soddisfare un pubblico sempre più vasto, sia locale che straniero”.

Il Ristorante Frigerio è anche location per cerimonie, compleanni e meeting aziendali, inoltre offre servizio di catering esterno per eventi privati e pubblici.

