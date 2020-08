LAGO – Il Lago di Como non è solo uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio ma anche un apprezzato ‘spot’ per gli amanti del vento e degli sport d’acqua ad esso collegati, come il kite surf e il wind surf. I segreti? I due venti lariani, la Breva e il Tivano, che spirano alternandosi in maniera ottimale per gli amanti di questi sport.

La Breva, mai troppo forte, inizia a soffiare da Sud intorno alle 11 della mattina e fino al tramonto, regalando agli amanti della vela diverse ore di divertimento. Al contrario il Tivano proviene da Nord-Est e soffia durante la notte e le prime ore del mattino, consentendo ai più tenaci kite surfer spettacolari uscite all’alba (anche durante l’inverno).

A inizio stagione, in primavera, la Breva è migliore nell’area di Dervio mentre a giugno/luglio in alto lago (Colico). Il Tivano, invece, è diventato negli anni un fenomeno tipico del ‘basso lago’ (Parè, Valmadrera). Sul ramo lecchese del Lario sono diversi gli spot dove poter praticare kite surf e wind surf, così come le scuole per imparare per chi è alle prime armi e vuole avvicinarsi a questo sport.

Parè (Valmadrera)

Spot per kiter esperti. Suggestivo e particolarmente frequentato alle primissime ore del mattino. Il vento soffia da nord sottoriva e spesso a raffiche.

Mandello del Lario

Anche Mandello è uno spot amato dai kite surfer più esperti che spesso vengono qui per sfruttare il vento da nord e compiere acrobazie sulle onde

Dervio

Grazie alla sua posizione ‘strategica’ e la presenza della Breva Dervio è uno spot ideale per imparare a fare kite surf da aprile fino a ottobre. Ci sono infatti alcune scuole che offrono corsi per principianti.

Colico

Forse uno degli spot più conosciuti e frequentati del Lago di Como per praticare kite surf e wind surf, sia da chi è alle prime armi che dai più esperti. L’alto lago ogni estate attira, anche dall’estero, moltissimi amanti degli sport acquatici.

Non solo adrenalina: rinomato a livello mondiale anche grazie ai campioni olimpionici di canoa Antonio Rossi (Canottieri Lecco) e di canottaggio Carlo Gaddi e Niccolò Mornati (Canottieri Moto Guzzi di Mandello del Lario), il Lago di Como è anche il posto perfetto per noleggiare una canoa o un kayak e dedicarsi alla lenta esplorazione dei suoi scorci più belli, godendosi la meraviglia della natura da una prospettiva decisamente diversa. Anche in questo caso diverse sono le attività, con sede nei principali comuni rivieraschi, dove potrete noleggiare la vostra canoa o kayak: Lecco, Abbadia, Oliveto Lario, Lierna, Varenna, Colico e molti altri.