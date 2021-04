LECCO – Leggermente si prepara a offrire, nella giornata di oggi (15 aprile), un doppio appuntamento di qualità. Alle ore 11 diretta live con Alessandro Barbero, scrittore e storico che con il romanzo d’esordio “Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle gentiluomo” ha vinto il Premio Strega nel 1996 ed è protagonista di numerosi programmi televisivi e in radio.

Barbero presenterà agli studenti delle scuole il suo libro “Dante” (Laterza) che mette per la prima volta in mostra il genio creatore della Divina Commedia come uomo del suo tempo, di cui condivide valori e mentalità, disegnandone un ritratto a tutto tondo e avvicinando il lettore alle consuetudini, ai costumi e alla politica di una delle più affascinanti epoche della storia: il Medioevo.

Un ritratto scritto da un grande storico (vincitore nel 2011 del Premio Manzoni al Romanzo Storico – Città di Lecco organizzato da 50&Più Lecco con “Gli occhi di Venezia”, edito da Mondadori), meticoloso nella ricerca e nell’interpretazione delle fonti, attento a dare piena giustificazione di ogni affermazione e di ogni ipotesi, ma anche un’opera di straordinaria ricchezza stilistica, che si legge come un romanzo.

Sempre oggi, 15 aprile, alle ore 21 è invece programmato un secondo incontro aperto al pubblico che vedrà protagonisti, in un confronto sul tema “L’uomo contemporaneo tra speranza e paura” Aldo Bonomi e Carlo Bordoni, moderati dalla giornalista del Corriere della Sera, Daniela Monti.