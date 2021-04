Dopo l’incontro con Alessandro Barbero, un nuovo appuntamento con Leggermente è in programma oggi, giovedì, diretta live alle ore 21. Protagonisti, in un confronto sul tema “L’uomo contemporaneo tra speranza e paura”, Aldo Bonomi e Carlo Bordoni, moderati dalla giornalista del Corriere della Sera Daniela Monti.

(Poco prima dell’inizio dell’incontro pubblicheremo qui il link)

Il motivo del confronto lo spiegano le parole scelte per la presentazione da parte del Comitato Scientifico di Leggermente: “Stiamo attraversando un’epoca ad alto tasso di problematicità e disagio, in relazione all’emergenza legata alla pandemia. Tanti sono i motivi di malessere con un diffuso stato di incertezza, insicurezza e con vissuti di paura, ansia, angoscia… Le nostre emozioni e i nostri sentimenti sono fortemente messi alla prova. E’ necessario, allora, illuminare questo campo per ritrovare l’energia vitale che permetta la ricostruzione e la rinascita possibile. Non possiamo rimanere inerti davanti alle provocazioni della vita, anche quando questa viene messa a rischio”.

Bordoni – sociologo e saggista, scrive per il “Corriere della Sera” e il supplemento “la Lettura”: si occupa di sociologia dei processi culturali e dell’analisi dei fenomeni politici e ha scritto un libro con Zygmunt Bauman “Stato di crisi” presentato a Leggermente al Teatro della Società nel 2016 – partirà nelle sue considerazioni dal suo libro “L’intimità pubblica” (La nave di Teseo), mentre il collega Bonomi (sociologo, fondatore

dell’istituto di ricerca Consorzio A.A.S.TER. consulente della Presidenza del CNEL

collaboratore prima del Corriere della Sera e ora de Il Sole 24 ore) trarrà spunto dal suo

volume “Elogio alla depressione” (Einaudi) scritto con Eugenio Borgna“.