LECCO – “Il sistema. Potere, politica affari: storia segreta della magistratura italiana” (Rizzoli), questo il libro che presenterà alle ore 18 il giornalista Alessandro Sallusti nell’ambito della rassegna Leggermente.

Un libro-intervista di grande valore giornalistico che veda al centro Luca Palamara, magistrato ed ex presidente dell’Anm. Palamara, ex membro del Csm, nell’ottobre 2020 viene radiato dalla magistratura dopo essere stato accusato di avere tenuto rapporti indebiti con imprenditori e politici e di aver lavorato illecitamente per orientare incarichi e nomine, diventando l’emblema del malcostume giudiziario.

Incalzato dalle domande di Alessandro Sallusti, in questo libro Palamara racconta cosa sia il “Sistema” che ha pesantemente influenzato la politica italiana, ovvero il potere della magistratura, che non può essere scalfito: tutti coloro che ci hanno provato vengono abbattuti a colpi di sentenze, o magari attraverso un abile cecchino che, alla vigilia di una nomina, fa uscire notizie o intercettazioni sulla vita privata o i legami pericolosi di un magistrato.