LECCO – “Un tè a Chaverton House” (Garzanti) questi il libro al centro dell’incontro con la scrittrice Alessia Gazzola in programma oggi, 25 marzo, alle 18.

Dopo i bestseller della serie “L’allieva”, che è anche un grande successo televisivo, della serie di “Costanza” e del romanzo “Lena e la tempesta”, la scrittrice siciliana torna con un nuovo libro che fa sognare tra dolci fatti in casa e la magia di un’ambientazione che riporta al fascino del passato. Protagonista di questo romanzo è Angelica, una ragazza spensierata che sogna di fare l’insegnante. Quando decide di partire per l’Inghilterra si ritrova con un lavoro inaspettato a Chaverton House, un’antica dimora del Dorset. Questo viaggio, che doveva essere solo una visita veloce per indagare su una vecchia storia di famiglia, si complica a causa dell’incontro con Alessandro, lo sfuggente manager della tenuta, e di uno strano mistero da risolvere.

Va in archivio così la prima parte della 12^ edizione di Leggermente, la manifestazione organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco. La rassegna riprenderà dopo Pasqua