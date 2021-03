Si apre oggi l’edizione 2021 di Leggermente

Alle ore 10 la diretta con Alberto Pellai

LECCO – Al via oggi, sabato 20 marzo, l’edizione 2021 di Leggermente, il festival dedicato alla promozione della lettura organizzato da Assocultura Confcommercio Lecco.

Alle ore 10 lo scrittore Alberto Pellai presenterà il libro ‘La bussola delle emozioni: dalla rabbia alla felicità, le emozioni raccontate ai ragazzi’ edito da Mondadori e scritto insieme a Barbara Tamborini.

“Il libro vuole fornire una vera e propria bussola per orientarsi nel complesso territorio delle emozioni primarie: la tristezza, la paura, il disgusto, la rabbia, la sorpresa, la gioia. Con l’obiettivo di mettere a fuoco perché, in determinati momenti, ci si comporta in un modo che a volte una persona fatica a spiegare a se stessa. Uno strumento illuminante dall’elevata valenza scientifica, pensato per i ragazzi ma utilissimo anche a genitori e educatori per imparare a comprendere e rispettare un’età delicata e cruciale come la preadolescenza e l’adolescenza”.

Segui la diretta (ci scusiamo per il disguido nella trasmissione dovuto ad alcuni problemi tecnici dell’organizzazione. Il link integrale verrà messo a disposizione non appena possibile):

