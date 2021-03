Un primo bilancio di questa edizione interamente digital

LECCO – In attesa della seconda parte di questa 12^ edizione, in programma dal 7 al 18 aprile, il presidente di Assocultura Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, traccia un primo bilancio di Leggermente 2021.

La prima parte della manifestazione di promozione della lettura – che quest’anno ha come tema “Essere ancora umani. Rileggere i sentimenti” – ha preso il via sabato 20 marzo con Enrico Galiano, Alberto Pellai e Marcello Simoni ed è proseguita con le presentazioni di lunedì 22 di Viviana Mazza e Alessandro Sallusti, la doppia intervista a Walter Veltroni del 22 e 24 marzo, e gli incontri con Alessia Gazzola di giovedì 25 marzo e con Andrea Franzoso del 26. E poi ancora gli incontri dedicati ai docenti con Francesca Romana Grasso, Pier Cesare Rivoltella e Giorgio Personelli.

“Siamo soddisfatti di questi primi giorni di Leggermente – commenta il presidente Antonio Peccati -. Il bilancio è decisamente positivo: dopo questi primi incontri siamo ancora più convinti della scelta di proporre, nonostante le difficoltà, questa manifestazione”. E continua: “Era giusto affrontare questa sfida, anche per rispondere alla ‘fame di cultura’ espressa dal territorio e dalle scuole. Dopo un anno di stop forzato nel 2020, quest’anno volevamo mandare un segnale: Leggermente c’è e propone incontri capaci di arricchirci e di formarci. Allestire questa edizione 2021 in formato ‘digital’ ha voluto dire per gli organizzatori, in primis per la struttura di Confcommercio Lecco, mettersi alla prova e sperimentare nuove modalità operative. Una sfida che non ci spaventava e che posso dire, con orgoglio, abbiamo superato”.

La risposta da parte delle scuole, ma anche del pubblico comune per gli incontri “serali”, è stata ottima: “Studenti e docenti hanno molto apprezzato gli incontri a loro destinati. Certo, collegarsi da un pc, e spesso nemmeno in classe con i propri compagni, non è il massimo. Ma rinunciare a queste ‘pillole di cultura’ sarebbe stato peggio. Così come voglio sottolineare la risposta ampiamente positiva per quanto riguarda i percorsi dedicati agli insegnanti: i tre incontri proposti questa settimana hanno visto oltre 220 docenti iscritti“.

In attesa della seconda parte – che vedrà numerosi ospiti di spicco come Carlo Cottarelli, Carlo Verdone e Umberto Galimberti solo per citarne alcuni – è già iniziata la riflessione sul futuro di questa rassegna, ormai diventata un punto di riferimento sul territorio e non solo, visto che quest’anno grazie alla modalità “digital” Leggermente ha raggiunto diverse altre Regioni: “Certamente ci fa piacere essere seguiti oltre i confini provinciali, anche perché vuol dire che lavoriamo bene. Però, visto il periodo che stiamo vivendo, la speranza è quella di potere tornare il più presto a eventi in presenza, avendo la possibilità di stringere una mano allo scrittore o di chiedere l’autografo sul libro acquistato al termine dell’incontro con l’autore”.

Leggermente 2021, organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia, può contare sulla collaborazione della Camera di Commercio di Lecco-Como, dell’Amministrazione Provinciale di Lecco, del Comune di Lecco e dell’Ufficio Scolastico Provinciale. A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente (Rossana Castelnuovo, Alma Gattinoni, Angela Lamberti, Giovanna Ravasi, Paola Schiesaro, Giorgio Marchini, Eugenio Milani e Nicola Papavero). Tra i partner presenti in questa edizione digitale ci sono Il Filo Teatro, Proteina Creativa, Libringiro e Teka Edizioni. Contribuiscono alla realizzazione del festival Acel Energie (main sponsor), Fondazione Cariplo, Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco. Media partner: Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e Lecconotizie.