Alla sera il confronto tra i sociologi Bonomi e Bordoni

Alla mattina incontro per le scuole con Alessandro Barbero: al centro il libro su Dante

LECCO – Leggermente si prepara a offrire, nella giornata di giovedì 15 aprile, un doppio appuntamento davvero di qualità.

Alle ore 11 è previsto l’intervento di Alessandro Barbero, scrittore e storico che con il romanzo d’esordio “Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle gentiluomo” ha vinto il Premio Strega nel 1996 ed è protagonista di numerosi programmi televisivi e in radio. Barbero presenterà agli studenti delle scuole il suo libro “Dante” (Laterza) che mette per la prima volta in mostra il genio creatore della Divina Commedia come uomo del suo tempo, di cui condivide valori e mentalità, disegnandone un ritratto a tutto tondo e avvicinando il lettore alle consuetudini, ai costumi e alla politica di una delle più affascinanti epoche della storia: il Medioevo.

Un ritratto scritto da un grande storico (vincitore nel 2011 del Premio Manzoni al Romanzo Storico – Città di Lecco organizzato da 50&Più Lecco con “Gli occhi di Venezia”, edito da Mondadori), meticoloso nella ricerca e nell’interpretazione delle fonti, attento a dare piena giustificazione di ogni affermazione e di ogni ipotesi, ma anche un’opera di straordinaria ricchezza stilistica, che si legge come un romanzo.

Alla sera alle ore 21 è invece programmato un incontro aperto al pubblico (basta registrarsi sul sito www.leggermente.com) che vedrà protagonisti, in un confronto sul tema “L’uomo contemporaneo tra speranza e paura” Aldo Bonomi e Carlo Bordoni, moderati dalla giornalista del Corriere della Sera, Daniela Monti. Il motivo del confronto lo spiegano le parole scelte per la presentazione da parte del Comitato Scientifico di Leggermente:

“Stiamo attraversando un’epoca ad alto tasso di problematicità e disagio, in relazione all’emergenza legata alla pandemia. Tanti sono i motivi di malessere con un diffuso stato di incertezza, insicurezza e con vissuti di paura, ansia, angoscia… Le nostre emozioni e i nostri sentimenti sono fortemente messi alla prova. E’ necessario, allora, illuminare questo campo per ritrovare l’energia vitale che permetta la ricostruzione e la rinascita possibile. Non possiamo rimanere inerti davanti alle provocazioni della vita, anche quando questa viene messa a rischio”.

Bordoni – sociologo e saggista, scrive per il “Corriere della Sera” e il supplemento “la Lettura”: si occupa di sociologia dei processi culturali e dell’analisi dei fenomeni politici e ha scritto un libro con Zygmunt Bauman “Stato di crisi” presentato a Leggermente al Teatro della Società nel 2016 – partirà nelle sue considerazioni dal suo libro “L’intimità pubblica” (La nave di Teseo), mentre il collega Bonomi (sociologo, fondatore dell’istituto di ricerca Consorzio A.A.S.TER. consulente della Presidenza del CNEL collaboratore prima del Corriere della Sera e ora de Il Sole 24 ore) trarrà spunto dal suo volume “Elogio alla depressione” (Einaudi) scritto con Eugenio Borgna.

Leggermente, organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia, può contare sulla collaborazione della Camera di Commercio di Lecco-Como, dell’Amministrazione Provinciale di Lecco, del Comune di Lecco e dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente (Rossana Castelnuovo, Alma Gattinoni, Angela Lamberti, Giovanna Ravasi, Paola Schiesaro, Giorgio Marchini, Eugenio Milani e Nicola Papavero). Tra i partner presenti in questa edizione digitale ci sono Il Filo Teatro, Proteina Creativa, Libringiro e Teka Edizioni. Contribuiscono alla realizzazione del festival Acel Energie (main sponsor), Fondazione Cariplo, Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco. Media partner: Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e Lecconotizie.