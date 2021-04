LECCO – Diretta live oggi, lunedì 12 aprile alle ore 21, con l’economista Carlo Cottarelli che presenterà il suo libro “All’inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica” (Feltrinelli).

Negli ultimi vent’anni, l’Italia è stata il fanalino di coda dell’Europa in termini di crescita. Oggi, mentre il mondo che conosciamo sembra al collasso, per ammortizzare la crisi economica servono interventi di lunga durata e con una rapida capacità di attuazione. Cottarelli – che dopo aver lavorato in Banca d’Italia, Eni e Fondo monetario internazionale è stato Commissario straordinario per la Spending Review e oggi è direttore del nuovo Osservatorio sui Conti Pubblici dell’Università Cattolica di Milano – si pone al confine tra il mondo che crolla e il mondo che verrà dopo. Precipitati nel baratro dell’emergenza, abbiamo una grande opportunità: correggere molti errori ripetuti nel passato per aprire strade che accompagnino il nostro Paese in un futuro migliore. Sapendo che, per salvare la nostra economia, serve più uguaglianza, soprattutto nelle opportunità che vengono fornite alle nuove generazioni.