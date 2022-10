Il locale di Piazza XX Settembre indaga sul proprio passato alla ricerca del Manzoni

Esisteva già una locanda a quei tempi? E lo scrittore c’è mai stato? L’indagine storica affidata alla conservatrice Andrea Pasino

LECCO – Alessandro Manzoni è mai stato al Ristorante Frigerio? I più giovani non lo ricorderanno e nemmeno i più anziani in città, troppo giovani – anche loro – per essere stati commensali dello scrittore. La domanda è ovviamente una provocazione ma è anche il pungente stimolo di una ricerca storica che sta per cominciare.

Nell’anno dei festeggiamenti per i 20 anni di nuova gestione del locale (vedi articolo) e dell’assegnazione del titolo di ‘attività storica’ ricevuto da Regione Lombardia per quasi cinquant’anni di vita del pubblico esercizio del centro città, il titolare Patrizio Todeschini ha voluto guardare molto più lontano nel passato, a cavallo tra Settecento e Ottocento, sulle tracce dello scrittore che a Lecco ebbe la sua infanzia e decise di ambientare in città il più noto dei suoi romanzi.

“E’ un progetto che abbiamo da sempre ambito – spiega Todeschini – e che abbiamo deciso di sviluppare in occasione di questo importante compleanno che festeggiamo. Ci piacerebbe scoprire se a quei tempi esisteva già un locale e se vi siano testimonianze del passaggio del Manzoni”.

L’indagine storica è affidata ad Andrea Pasino, conservatrice scientifica, laureata presso l’Università Statale di Milano in Scienze e tecnologie per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali, che dal 2016 ha iniziato a lavorare tra Milano e il territorio lecchese presso differenti realtà quali musei e gallerie, e ad oggi si occupa di analisi imaging multispettrali presso un’azienda nel modenese che offre i suoi servizi al mondo dell’arte.

“La ricerca, che sorge quasi spontanea sulla scia dei molteplici e puntuali studi già condotti sulla vita e sulla produzione di Manzoni, nasce dalla domanda e la volontà di scoprire se in Piazza XX Settembre non ci fosse già in quel tempo una locanda, come altre presenti in città, in modo particolare partendo da uno dei locali storici della piazza, il Ristorante Frigerio – spiega Pasino – Ampliare la ricerca della storicità di Lecco alla scoperta di come la città si è vissuta ed evoluta nel tempo è un passaggio che potrebbe portare alla scoperta di nuovi intrecci storici, potendo così creare nuovi punti fermi per il divenire della città”.

Uno studio interessante che sta per iniziare e che andrà a concludersi nei prossimi mesi. “Ci piacerebbe che la ricerca portasse ad un risultato positivo – rimarca Patrizio Todeschini – La narrativa di Alessandro Manzoni, dedicata alla nostra città nei Promessi Sposi, è studiata in tutto il mondo e sarebbe bello farne parte, essere parte di questa storia”.

