LECCO – Appuntamento tra arte e natura domenica 23 maggio con Monti Sorgenti, che propone la mostra: “Rispetta la natura. l’arte e il bosco in dialogo” con i lavori degli studenti del liceo artistico “Medardo Rosso” esposti sul sentiero didattico dell’Alpinismo Giovanile al Resegone.

Il ritrovo è alle ore 14.00 presso stazione di partenza della funivia dei Piani d’Erna, dove la partenza dell’escursione sarà organizzata nel rispetto delle normative COVID-19.

I disegni daranno vita a un dialogo misterioso tra cime e boschi del Resegone lungo il sentiero didattico dell’Alpinismo Giovanile sezionale in località Grassi. Le cime meno frequentate del Resegone parleranno con le sorgenti di acqua fresca dai nomi bizzarri, i piccoli abitati e le località trasformati in personaggi. Un dialogo per l’ambiente, che dichiara l’importanza del vivere e divertirsi tra le montagne che ci circondano, rispettando l’ambiente, i suoi habitat naturali ricchi di piante e animali, di luoghi ricchi di storia che hanno visto l’instancabile lavoro di generazioni di uomini e donne.

Il percorso è realizzato dagli alunni della classe quarta, indirizzo Scenografia, del Liceo Artistico Statale “Medardo Rosso” di Lecco, guidati dal Professor Fabrizio Martinelli.

Monti Sorgenti ricorda per la prossima settimana l’appuntamento in streaming con il film “Storia di una goccia”, regia di Nicoletta Favaron, che racconta l’incredibile viaggio di una goccia d’acqua accompagnata da quattro sportivi d’eccezione: Angelika Rainer, Stefania Valsecchi “Steppo”, Daniel Antonioli, Gigi Casati.

Online da lunedì 24 maggio sul canale YouTube di LeccoNotizie dalle 20.45.

QUI IL PROGRAMMA DELL’EDIZIONE 2021 DI MONTI SORGENTI