Lunedì 3 e martedì 4 maggio la rassegna continua

In Torre Viscontea si può visitare la mostra “Raccontare le vie”

Dopo l’inaugurazione della mostra “Raccontare le vie” (aperta presso la Torre Viscontea), il programma della 10^ edizione di Monti Sorgenti si prepara a due appuntamenti on-line. Monti Sorgenti ripropone in visione gratuita online i film prodotti durante i primi dieci anni della sua storia, attraverso appuntamenti settimanali, lunedì 3 maggio si comincia con “Prese Libere”, la storia dell’arrampicata in falesia nel territorio lecchese. Regia di Nicoletta Favaron (i film saranno visibili on line gratuitamente per cinque giorni sul canale youtube di Lecconotzie.com).

Il giorno successivo, martedì 4 maggio, parte il ciclo di incontri on-line “Condividere la montagna”, due proposte alla settimana per conoscere le potenzialità delle nostre montagne con la guida di esperti. Si comincia con un giro escursionistico presentato da Emilio Aldeghi (vice presidente Cai Lombardia) e un giro in mountain bike presentato da Stefania Valsecchi (Steppo). “Se effettuerai uno o più percorsi che presentiamo potrai postare le tue foto sui social con #CONDIVIVILA. La migliore foto di ogni proposta riceverà in premio un’incisione originale dell’artista Bruno Biffi“.