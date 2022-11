Natale. Prenota la tua cena aziendale al Ristorante Frigerio di Lecco

Prenotazioni aperte per cene aziendali e di gruppo in vista del Natale

Il Ristorante Frigerio di Lecco è il locale ideale per scambiarsi gli auguri a tavola, in un ambiente curato e menù dedicati

LECCO – Il Natale si avvicina e se è ancora presto per farsi gli auguri, è sicuramente il momento di pensare come festeggiarlo: il Ristorante Frigerio di Lecco, proprio in vista delle festività natalizie, ha aperto le prenotazioni per cene aziendali, associative e di gruppo.

Lo storico locale di piazza XX Settembre, nel cuore del centro storico di Lecco, offre un’ampia disponibilità di posti e un ambiente caldo e accogliente che dalle prossime settimane si ‘vestirà’ di Natale con allestimenti curati per l’occasione.

La cucina, a base di piatti tradizionali del territorio e non solo, garantisce tante possibilità di menù per ogni gusto e concordabili in base alle esigenze.

Per informazioni e prenotazioni:

Ristorante Frigerio

info@ristorantefrigerio.com / tel. 0341.363435