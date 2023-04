Voglia di picnic? Cinque località dove ‘grigliare’ in provincia di Lecco

Alcune idee dove trascorre giornate all’aria aperta in aree attrezzate per cucinare alla griglia

Dalla Valsassina all’Alto Lario e nei dintorni di Lecco, cinque proposte per un picnic

LECCO – Il barbecue è un rito che piace a molti e che rende speciale una giornata fuori casa. Gli amanti delle grigliate, però, incappano spesso in una domanda: dove poter accendere il barbecue senza incorrere in divieti e sanzioni? Ci sono aree attrezzate nel lecchese a tale scopo?

La risposta è sì. Di seguito ve ne proponiamo alcune, in luoghi decisamente suggestivi del nostro territorio, dove godersi un picnic immersi nella natura.

E’ opportuno ricordare, semmai ce ne fosse bisogno, che è importante rispettare le località e le attrezzature messe a disposizione, lasciare tutto come trovato e non lasciare rifiuti.

Primaluna – Località Barcone e al ‘Cappello Alpino’

in Valsassina, Primaluna offre una doppia possibilità agli amanti delle grigliate: sono due infatti le aree attrezzate in paese dove poter realizzare il proprio pic nic.

Lungo la ciclabile sul Pioverna, in località Barcone, è stata allestito uno spazio con panchine e griglie di libero utilizzo. Ci si arriva direttamente in auto, con possibilità di posteggio vicino.

L’altra proposta, decisamente più suggestiva, è la zona cosiddetta del ‘Cappello Alpino’ in località Contra, situata lungo il sentiero che conduce al rifugio Riva, in Grigna. Si posteggia l’auto in paese, nelle vicinanze del centro tennis e ci si avventura lungo una strada ciottolata per poco più trecento metri. Qui, immersi in una pineta, vi si trovano tavoli, panchine e diverse postazioni dove poter grigliare.

Premana – Giabbio

Spostandosi in Alta Valsassina, c’è la località di Giabbio di Premana. Per arrivarci bisogna posteggiare nella zona industriale del paese e salire la strada agrosilvo pastorale per la Valle dei Forni.

Cinque minuti di passeggiata portano, superato il ponte romano, ad un bell’area verde nelle vicinanze del torrente che scorre verso valle. La località è attrezzata con dei tavolini, una fontana e una piastra per grigliare. E’ possibile anche in questo caso portarsi il proprio barbecue, consigliato essendo limitata ad una sola postazione la griglia disponibile.

Moggio – Valle del Faggio

Un torrente, il ‘Vallone‘, fa da sfondo ad una zona appositamente attrezzata per i pic nic nella Valle del Faggio a Moggio, in Valsassina: per arrivarci bisogna imboccare il sentiero che dal paese, dalla stazione della funivia per i Piani d’Artavaggio, porta verso la Culmine di San Pietro, risalendo il torrente. L’area è attrezzata con tavoli e sedute e delle postazioni per barbecue. E’ possibile portare anche il proprio barbecue ma è vietato accendere fuochi a terra.

Esino Lario – Ortanella

Potrete gustarvi il panorama dell’Alto Lario dalla località Ortanella di Esino Lario: si raggiunge in auto dal paese, seguendo le indicazioni stradali. Un grande prato caratterizza la località dove troverete diversi punti attrezzati con tavoli e griglie rialzate.

Da Ortanella, seguendo il sentiero per pochi minuti di camminata, si raggiunge San Pietro, località caratterizzata dall’omonima chiesa. Anche qui trovate degli spazi dove poter fare il vostro picnic

Malgrate – Pian Sciresa

Per chi cerca una soluzione senza andare troppo lontano, Pian Sciresa è decisamente una buona proposta: a Malgrate, affacciata sull’incantevole panorama del lago di fronte a Lecco, si raggiunge in un quarto d’ora circa di salita dalla località Gaggio, oppure dalla frazione Ponte Vecchio di Galbiate.

All’arrivo troverete la piana, un vasto prato dove potersi godere il sole e dove famiglie con bambini possono giocare in libertà, e dalla parte opposta la baita degli Alpini gestita dall’associazione Amici di Pian Sciresa.

Qui sono a disposizione diverse tavolate e un’area dedicata alla griglia liberamente usufruibile anche nei giorni di chiusura della baita. I volontari saranno presenti nella giornata del 25 Aprile a anche il Primo Maggio quando è in programma la festa annuale organizzata dall’associazione. In quell’occasione, è possibile che l’area griglia non sia accessibile al pubblico.