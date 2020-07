VALSASSINA – L’estate post-covid sarà sicuramente particolare: tra restrizioni e mascherine ecco cosa fare a due passi da casa. A pochi minuti di auto da Lecco, in Valsassina, ci sono due località ottime per passare una o più giornate all’aria aperta. Luoghi accessibili a tutti dove poter fare passeggiate, escursioni e trekking, a piedi o in mountain bike. I Piani di Bobbio e i Piani di Artavaggio, però, soddisfano anche le richieste degli sportivi più esigenti con la possibilità di praticare l’arrampicata, escursioni più impegnative o percorrere ferrate e sentieri attrezzati. Due luoghi simbolo anche per il turismo in famiglia con tante proposte per i bambini. Dulcis in fundo, due parole sulle numerose strutture di accoglienza dove poter assaggiare ottimi piatti della tradizione o passare una vacanza in completa tranquillità tra le splendide montagne del nostro territorio.

I Piani di Bobbio

Una delle località più conosciute della Valsassina, i Piani di Bobbio si trovano nel comune di Barzio. Si sviluppano a una quota che va dai 1600 e i 2000 metri circa e sono raggiungibili facilmente con una cabinovia che li collega con Barzio. Se in inverno i Piani di Bobbio rappresentano una località sciistica che richiama turisti da Milano e dalla Brianza, in estate sono meta di escursionisti, alpinisti e appassionati di mountain bike. Tra le varie attività c’è anche un bike park per gli appassionati del freeride.

Oltre alla comoda cabinovia, è possibile raggiungere i Piani di Bobbio anche a piedi principalmente attraverso due itinerari:

Percorrendo la strada agrosilvopastorale dalla partenza a valle della funivia di Barzio in 2h30′

Da Barzio percorrendo il sentiero del Pequeno in 2h30′

Una volta raggiunti i Piani di Bobbio si apre un vero e proprio mondo fatto di itinerari di diversi livelli, dalle passeggiate alle escursioni più impegnative, che permettono di raggiungere rifugi più o meno vicini (rifugio Buzzoni e rifugio Grassi) oppure i Piani di Artavaggio. Gli appassionati di Mtb, invece, possono noleggiare bici, anche elettriche, per soddisfare ogni esigenza.

Piani di Artavaggio

I Piani di Artavaggio si trovano nel territorio comunale di Moggio a una quota situata tra i 1600 metri e i 1900 metri. Una meta molto gettonata sia d’inverno che d’estate perché, come i Piani di Bobbio, offre molteplici possibilità di praticare sport outdoor tra panorami mozzafiato. La montagna che caratterizza quest’angolo di Valsassina è sicuramente il Sodadura con la sua inconfondibile forma a piramide.

Come i Piani di Bobbio, i Piani di Artavaggio sono facilmente raggiungibile con la funivia da Moggio. Diversi sono anche gli itinerari per salire a piedi:

Dalla Culmine di San Pietro per un facile itinerario è possibile salire in circa 2h45′

Da Moggio alla Baita Faggio ai Piani di Artavaggio attraverso un facile sentiero in 2h15′

Dai Piani di Artavaggio, poi, partano diverse escursioni e itinerari (da percorrere anche in mountainbike) di diverse difficoltà e per ogni livello di preparazione. E’ anch possibile raggiungere i Piani di Bobbio attraverso itinerari più o meno impegnativi. Ai Piani di Artavaggio troviamo diversi rifugi dove poter gustare i piatti tipici della tradizione.

Informazioni e contatti

Sia per i Piani di Bobbio che per i Piani di Artavaggio è possibile trovare tutte le informazioni sul sito internet www.pianidibobbio.com: orari delle funivie, costi, strutture ricettive e attività.

Contatti. Telefono 0341996101; e-mail info@pianidibobbio.com; sito; Facebook: Pianidibobbio