Un sorriso sano ad ogni età: l’importanza delle cure odontoiatriche

Intervista al Dr. Guido Corti, Direttore Clinico del Reparto Odontoiatrico della Clinica San Martino di Malgrate

Un sorriso sano e curato non è solo una questione estetica, ma un elemento fondamentale per il benessere generale della persona. Dalla prevenzione nei bambini all’implantologia per i più grandi di tutte le età. Ogni fase della vita ha esigenze specifiche in ambito odontoiatrico.

Ne parliamo con il Dr. Guido Corti, Medico Chirurgo Dentista e Direttore Clinico del Reparto Odontoiatrico di Clinica San Martino di Malgrate, punto di riferimento per la salute generale dei pazienti.

Dottore, perché la salute orale è così importante per il benessere generale?

La bocca è la porta d’ingresso del nostro organismo. Una corretta igiene orale e controlli regolari permettono di prevenire disturbi che possono avere ripercussioni su tutto il corpo. Infatti, problemi dentali e gengivali non riguardano solo il sorriso, ma influenzano la salute generale, dal cuore, al sistema digerente alle difese immunitarie.

Può farci qualche esempio concreto?

Certamente. Le infezioni gengivali, se trascurate, possono favorire stati infiammatori sistemici e aumentare il rischio di malattie cardiovascolari. Una masticazione inefficace può causare problemi digestivi, un’infezione cronica della bocca può indebolire il sistema immunitario. Senza dimenticare l’impatto psicologico nelle relazioni sociali: tutti sanno che un bel sorriso favorisce l’autostima e la socialità.

Cosa accade quando la salute orale viene trascurata?

Le conseguenze possono essere serie e spesso purtroppo sottovalutate. Una scarsa igiene orale porta presto o tardi a malattie croniche di osso e gengive, le cosiddette parodontiti e parodontopatie, che portano alla perdita precoce dei denti. Le infiammazioni gengivali possono influenzare negativamente la regolazione del glucosio nel sangue, aumentando il rischio di diabete. Le infezioni di origine dentale sono serbatoi di batteri che entrano in circolo disseminandosi in altri organi con potenziali conseguenze ben più gravi di un banale mal di denti spesso sottovalutato.

Come la Clinica San Martino personalizza i trattamenti odontoiatrici per le diverse fasce d’età?

Ogni fase della vita ha esigenze specifiche e il nostro obiettivo è offrire cure mirate per ogni paziente. Per i più piccoli, l’odontoiatria pediatrica si concentra sulla prevenzione e sulla cura delle carie in fase precoce, oltre a monitorare la crescita dentale. E per i bambini, gli adolescenti e gli adulti, ci occupiamo anche di ortodonzia, oltre all’odontoiatria conservativa ed estetica, alla protesica rimovibile, fino alla riabilitazione implantoprotesica dal caso più semplice ai casi più complessi, grazie ai trattamenti di implantologia avanzata e di chirurgia maxillofacciale, perripristinare la funzionalità masticatoria ed estetica.

In tutti i casi, ritengo comunque che la chiarezza nel dialogo medico-paziente sia fondamentale per instaurare un rapporto di fiducia reciproca, facilitare l’esposizione dei problemi e delle soluzioni proposte e giungere così a decisioni ponderate.

Cosa consiglia ai pazienti per mantenere una buona salute orale nel tempo?

Le regole sono semplici, ma essenziali: lavarsi i denti almeno due volte al giorno con un dentifricio al fluoro, usare il filo interdentale, seguire una dieta equilibrata riducendo il consumo di zuccheri e fare visite di controllo regolari dal dentista. Sono piccole abitudini che fanno la differenza nel lungo periodo. Prendersi cura della propria bocca significa prendersi cura di tutto il corpo.

Un sorriso sano è sinonimo di benessere. Presso il nostro reparto di Malgrate, ogni paziente può trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, con trattamenti odontoiatrici all’avanguardia e un approccio personalizzato. Non trascuriamo che il nostro sorriso è la chiave per una vita più sana e felice.

Siamo in Clinica San Martino a Malgrate (Lecco) Via Selvetta, angolo Via Paradiso, 23864 Malgrate LC, Italy.

Tel. +39 0341 1695111 | odontoiatria@clinicasanmartino.it | www.odontoiatriacsm.com

Articolo realizzato in collaborazione con il Dr. Guido Corti Direttore Clinico del Reparto Odontoiatrico di Clinica San Martino – Iscritto nell’Albo degli Odontoiatri di LECCO al numero 00084.

Direttore Sanitario Dottor Gaetano Elli iscritto all’Albo Provinciale dei Medici Chirurghi della Provincia di Como al n. 4007.