Una Festa di Natale dedicata agli over 60 al Ristorante Frigerio di Lecco

L’associazione volontari pensionati lecchesi organizza la Festa di Natale al Ristorante Frigerio

Giovedì 15 dicembre il pranzo aperto a tutti gli over 60 residenti in città. Posti ancora disponibili. Iscrizioni entro il 5 dicembre

LECCO – L’Associazione dei Volontari Pensionati Lecchesi, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha organizzato una Festa di Natale dedicata gli over 60 residenti in città.

L’appuntamento è in programma giovedì 15 dicembre dalle 12.30 al Ristorante Frigerio di Lecco, in piazza XX Settembre per un pranzo in compagnia.

Il costo è di 40 euro a persona. Gli interessati possono iscriversi entro il 5 dicembre telefonando al centro Giglio (0341.287592 / cell 348.5272116) da lunedì al venerdì’ dalle 9.30 alle 12.

Pagamento alla sede di AVPL presso la sede del Giglio in via Ghislanzoni 91 nei seguenti giorni: 2-9 dicembre dalle 14.30 alle 16.30, lunedì 5 e 12 dicembre dalle 9 alle 12.