Godersi le bellezze del Lago di Como a bordo di un battello

Come viaggiare sul Lario alla scoperta dei luoghi più caratteristici

LECCO – Il lago è ancora più bello… visto dal lago. Un’idea per trascorrere una bella giornata d’estate è quella di abbandonare l’auto, dimenticarsi del traffico e viaggiare a bordo di uno dei battelli che ogni giorno fanno tappa nelle località più caratteristiche del Lario.

E’ la Navigazione Lago di Como a gestire il servizio offerto su entrambi i rami del lago, quello comasco e quello lecchese. Diverse sono le tratte che consentono di organizzare differenti itinerari alla scoperta dei paesi affacciati al lago, i loro centri e ammirare le tante ville storiche che si specchiano sulle rive del Lario.

Da Lecco a Bellagio

Da Lecco parte la navetta che percorre il tratto inferiore del lago, facendo tappa a Paré di Valmadrera, ad Abbadia Lariana con le sue spiagge, a Mandello città della Moto Guzzi, nelle località di Onno e Vassena di Oliveto Lario, infine a Lierna con Riva Bianca prima di raggiungere Bellagio, una delle mete più conosciute al pubblico internazionale.

Posta al centro del lago, con il suo suggestivo centro storico e Villa Melzi d’Eril con i suoi giardini, Bellagio è anche il crocevia delle linee di collegamento con gli altri paesi del lago.

Da Bellagio a .. tutto il Lario

Da Bellagio è infatti possibile accedere ai battelli della Como-Colico, la tratta principale che dal capoluogo lariano fa scalo in circa una trentina di luoghi su entrambi i rami del lago, tra queste c’è l’Isola Comacina, un vero e proprio isolotto di interesse naturalistico e archeologico, situato dinnanzi al comune di Tremezzina.

Lo stesso battello fa tappa a Cernobbio, cittadina che ospita tre delle più famose ville storiche sul lago (Villa d’Este, Villa Erba, Villa Bernasconi) aperte al pubblico e visitabili. Come non citare poi i borghi di Argegno e Carate Urio, Villa Carlotta a Tremezzina, Dongo nell’Alto Lario, e sul ramo lecchese Colico con l’Abbazia di Piona e il forti militari, Bellano e il suo ‘Orrido’ e Varenna, detta anche la ‘perla del Lario’, con Villa Monastero e la passeggiata degli innamorati.

Da Bellagio si può anche fruire dei traghetti diretti a Menaggio, Cadenabbia e Varenna, ma esiste anche una navetta molto apprezzata dai turisti che solca le acque del centro lago e che fa scalo nelle sue principali località: Bellano, Menaggio, Varenna, Bellagio, Villa Carlotta, Tremezzo, Lenno, Lezzeno e Argegno.

Per ogni informazione su orari delle corse e biglietti consigliamo di visitare il sito web della Navigazione (clicca qui).

I battelli storici

La flotta in servizio della Navigazione Lago di Como è composta da ben 34 navi di diversi tipi e grandezze, alcune moderne altre più tradizionali. Tra le più grandi c’è la Motonave Plinio, dotata di bar e ampio ristorante ed una capienza di ben 700 persone.

C’è poi una serie di battelli dedicati ai Promessi Sposi e che portano i nomi dei personaggi principali del romanzo (Fra Cristoforo, Innominato, Renzo, Lucia). Tra tutte le imbarcazioni spicca lo storico Piroscafo Concordia, autentico piroscafo a vapore costruito nel 1926 e in servizio sul nostro lago per speciali escursioni ed eventi.

Dal treno al battello

Fino al 27 settembre, con un unico biglietto a tariffa scontata, si può prendere il treno da una qualsiasi stazione della Lombardia per raggiungere il lago di Como, salire a bordo dei battelli ed effettuare il viaggio tra Como e Lecco passando da Bellagio, o viceversa, e rientrare in treno verso una qualsiasi stazione della Lombardia. E’ la proposta “Lago di Como Tour” di Trenord con Navigazione Lago di Como.

Il prezzo del biglietto è di 19,70 euro per gli adulti, 10 euro per i giovani dai 4 ai 13 anni. Il biglietto “Lago di Como Tour” si acquista presso i punti vendita abilitati di Trenord, ha validità giornaliera e non è rimborsabile.