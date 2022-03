Un viaggio in tre tappe per conoscere piatti tradizionali e vini abbinati

Ecco le immagini delle tre serate promosse dal Ristorante Frigerio

LECCO – Un viaggio tra i sapori e i giusti abbinamenti: si è concluso con l’appuntamento di mercoledì questo primo ciclo di serate (Wine Dinner) promosse dal Ristorante Frigerio di Lecco.

Un percorso in tre tappe quello organizzato dallo storico locale di Piazza XX Settembre che ha proposto in tre serate differenti tre menù speciali per conoscere piatti e vini del territorio.

Si è partiti dalla Valtellina con un antipasto a base di Sciatt, accompagnati da un vino Inferno della Cantina Plozza di Tirano; primo piatto gli immancabili Pizzoccheri, pasta di grano saraceno condita con patate, verza, formaggio e burro fuso accompagnati con Sassella della Cantina Plozza di Tirano. Doverosa la conclusione con i formaggi, dono prezioso degli alpeggi, accompagnati da un pregiatissimo Sforzato Black Edition sempre di casa Plozza.

Protagonista della seconda serata è stata la Cassoeula, tipico piatto lombardo, affiancata dai vini piemontesi delle Langhe. Ad iniziare la serata è stata una selezione di affettati Marco D’Oggiono accompagnati dal Verduno Pelaverga della Cantina Fratelli Alessandria, storica casa produttrice di vino fondata nel 1870 e ancora oggi uno dei marchi d’eccellenza delle Langhe. Il piatto forte è stata dunque la Cassoeula, specialità popolare della cucina lombarda a base di verza e carne di maiale, il cui gusto è stato accompagnato dal Barbera d’Alba prodotto sempre dalla Cantina Fratelli Alessandria. Ha concluso la cena un sorbetto agli agrumi e grappa.

Per la terza e ultima serata, Frigerio ci ha riportati sul Lago per un menù a base di pesce. Dopo l’antipasto, si è entrati nel vivo della cena con un tris decisamente lariano di Lavarello, Carpaccio di Trota e Missoltino, accompagnati dal Rosé Chiaretto del Garda dell’azienda vinicola Ca Maiol. A seguire una specialità del nostro lago, nonché piatto forte del ristorante Frigerio, il risotto al pesce persico, servito insieme a un calice di Lugana Prestige sempre della casa Ca Maiol.

Gli eventi al Ristorante Frigerio non si esauriscono qui: presto ci saranno altri appuntamenti a coronare un anno speciale, il ventesimo di gestione dello storico locale del centro Lecco.