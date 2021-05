Sport e natura, nuovo appuntamento con Monti Sorgenti

Ritrovo domenica 16 maggio alle 15 al piazzale della funivia a Versasio

“Yoga, Pilates e Capoeira in montagna”, ecco la nuova proposta del ricco programma di Monti Sorgenti. Dopo settimane chiusi in casa cosa c’è di meglio che fare un po’ di movimento, con insegnanti qualificati, in mezzo alla natura? Ritrovo domenica 16 maggio, alle ore 15, al piazzale della funivia (località Versasio) per una breve passeggiata verso Campo de Boi.

A seguire yoga, pilates e avvicinamento alla capoeira per tutti. Gli istruttori si alterneranno per far sperimentare una pratica base di yoga e una di pilates, ci sarà poi la possibilità di scoprire, insieme al Grupo Geraçao Capoeira, l’arte marziale brasiliana (per la pratica yoga è consigliabile portare il tappetino o una coperta. In caso di pioggia l’evento sarà annullato)

Al termine della pratica chi lo desidera può proseguire lungo il sentiero che porta al rifugio Stoppani per l’appuntamento successivo. Ore 18.30 (rifugio Stoppani) concerto musicale con il gruppo “Men on the road – Acoustc Trio”. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.