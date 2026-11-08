38esima sgambata Maggianico-Camposecco, trionfano Mainetti e Girola

76 atleti al via questa mattina, domenica, per la Sgambata Maggianico-Camposecco-Maggianico

La corsa è organizzata dall’associazione Proletari Escursionisti Lecco

LECCO – Settantasei atleti al via questa mattina, domenica 8 novembre, per la 38esima edizione della Sgambata Maggianico-Camposecco-Maggianico, gara di corsa in montagna organizzata dall’Associazione Proletari Escursionisti (A.P.E.) Lecco Pierino Vitali, valida per il 5° trofeo Francesco e Giorgio a.m.

La competizione, sulla distanza di circa 8 chilometri, ha preso il via dall’oratorio maschile di Maggianico, per raggiungere la Baita Corbetta di Camposecco e fare quindi ritorno al punto di partenza. Dopo le piogge dei giorni precedenti, il meteo ha concesso una tregua, anche se il fondo del percorso si è presentato in alcuni tratti scivoloso. Una difficoltà che non ha comunque impedito ai concorrenti di portare a termine la prova con soddisfazione. Quasi tutti hanno concluso la gara ampiamente entro il tempo limite di un’ora e trenta minuti.

A conquistare la vittoria assoluta è stato Alessio Mainetti dell’Asd Rovinata, che ha tagliato il traguardo in 34 minuti e 25 secondi. Alle sue spalle Andrea Plebani dell’Osa Valmadrera, secondo in 34’42”, e il compagno di società Dario Rigonelli, terzo in 35’45”.

Mainetti si è imposto anche al traguardo volante allestito alla Baita Corbetta, transitando in 19’29”. Tra le donne, la più veloce al passaggio intermedio è stata Marta Brambilla del Team Pasturo, con il tempo di 22’31”.

Per quanto riguarda la classifica femminile assoluta, il successo è andato a Irene Girola dell’Osa Valmadrera, prima in 42’53”, davanti a Marta Brambilla del Team Pasturo (43’43”) e Isabella Gandin della Polisportiva Pagnona (46’55”).

Riconoscimenti anche per il concorrente più giovane, Simone Mezzera, classe 2008, e per il meno giovane, Gianbattista Bolis, classe 1958. Il premio riservato alla prima società classificata è stato assegnato all’Osa Valmadrera.

Le premiazioni si sono svolte all’oratorio maschile di Maggianico, alla presenza dei partecipanti, che hanno seguito con interesse il momento conclusivo della manifestazione.

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