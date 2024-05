50° Polisportiva Valmadrera: due giornate di festeggiamenti

Sabato 25 e domenica 26 maggio

VALMADRERA – Continuano i festeggiamenti della Polisportiva Valmadrera per il 50° compleanno con un ricco calendario di iniziative ed eventi. Sabato pomeriggio scorso è stato il momento delle “vecchie glorie”, con ex atleti di calcio, basket e volley femminile che si sono rimessi le scarpe da gioco e sono scesi in campo. Gli eventi si sono svolti sabato 25 e domenica 26 maggio.

“Sabato sono stati tanti gli ex atleti del calcio a tal punto da dover creare sei squadre e fare un girone all’italiana con partite da venti minuti. Torneo un po’ faticoso per chi ormai è over 40/50/60 ma molto divertente e sentito. E’ stato difficile riportare in campo i giocatori dopo ogni partita visto che appena potevano si rifugiavano al bar a ricordare i momenti di gloria. Più seri i giganti buoni del basket, che si sono subito organizzati in partite dove alla corsa si è sostituito il fisico ed il buon tiro che con gli anni non si perde mai. Hanno poi lasciato spazio alle donne del volley, dove un po’ di mamme sono riusciti ad organizzare una partita in ricordo dei tempi passati. La giornata si è conclusa in oratorio con musica, panini, birra e con tanti ricordi e sorrisi” spiega Alberto De Pellegrin, Presidente della Polisportiva.

“La domenica è iniziata subito con il corteo del settore giovanile e dei dirigenti della Polisportiva Valmadrera che, guidati dal Corpo Musicale di Santa Cecilia, sono partiti dall’oratorio e sono arrivati in chiesa dove ad attenderli c’era Don Eugenio Dalla Libera, il prete che ha dato vita 50 anni fa alla Polisportiva. Una lunga onda arancione che si è fatta sentire per le vie del paese. Presente anche il Sindaco Antonio Rusconi che da un lato ha voluto così testimoniare la sua gratitudine verso l’operato della Polisportiva, dall’altro ne è coinvolto in prima persona come socio fondatore della Polisportiva – continua il Presidente – Parole sentite quelle di Don Eugenio, sia per i piccoli atleti ‘cercate l’amicizia nel gioco, abbracciando i vostri compagni sia nella vittoria che nella sconfitta’, sia per i genitori ‘scommettete e collaborate con la Polisportiva’, sia per gli allenatori e i dirigenti ‘avete una grande responsabilità, portatela avanti con il cuore'”.

“A seguire il pranzo in oratorio, con 300 iscritti cha hanno apprezzato, oltre al cibo, anche la bella giornata di sole che ha voluto premiare l’impegno dei tanti volontari che si sono prodigati per questi festeggiamenti. In questo clima di gioia e di festa sono scesi in campo i settori giovanili della Polisportiva, su metà campo il volley femminile, con tre campi di gioco e sull’altra metà campo il calcio, dalla scuola calcio ai pulcini. Tanti genitori a fare il tifo, in una bella giornata di sport e amicizia” conclude così Alberto De Pellegrin.

I festeggiamenti termineranno domenica 2 giugno con il 4° Torneo Orange Junior Cup Mario Butti am, un doppio torneo a 7 annate 2014 – 2015 sempre presso l’oratorio di Via Bovara a Valmadrera.