72° Rally di Sanremo: ottimo bilancio per la coppia Vitali di Abbadia

Stefano e Maurizio Vitali chiudono la stagione 2025 al quarto posto nella Suzuki Rally Cup

Il bilancio della stagione è positivo. Prossimo appuntamento: 44ª edizione del Rally Villa D’Este Aci Como

ABBADIA – Si è conclusa lo scorso week-end, 18 e 19 ottobre, la 72ª edizione del Rally di Sanremo, ultima prova per la coppia Stefano e Maurizio Vitali di Abbadia, impegnata nel Trofeo Suzuki e nel campionato Italiano Rally 2025.

La gara ligure si distingue per le strade tortuose, carreggiate strette e curve continue, le stesse prove speciali utilizzate negli anni ’90 dalla prova italiana del mondiale rally, sempre apprezzate anche dai piloti esteri.

L’equipaggio di Abbadia si presentava forte dei sei arrivi consecutivi nel 2025, senza problemi tecnici sulla Swift gestita dalla scuderia Calibra, ma a Sanremo un danneggiamento del manicotto dell’intercooler ha fatto perdere potenza alla vettura. Stefani Vitali non si è scoraggiato: riparato il guasto, ha ripreso la gara ottenendo tempi di tutto rilievo, chiudendo la competizione al 4° posto assoluto e al 55° nella classifica generale.

La stagione 2025 si chiude con un bilancio positivo:

4° posto assoluto nella Suzuki Rally Cup con tre podi

con tre podi 2° posto tra i giovani under 25

3° posto tra i navigatori per Maurizio Vitali

Nel Campionato Italiano Assoluto Rally 2025, l’equipaggio si è piazzato:

2° nella Coppa Aci Sport Under 2025

3° nella classe Ra5H della Coppa Aci Sport 2ª divisione

Il team Calibra ha fornito una vettura sempre performante, testimoniando i 7 risultati positivi su 7 partecipazioni, un primato condiviso solo con l’equipaggio Andrea La Cola.

La stagione non è ancora terminata: sabato 25 e domenica 26 ottobre Luca Vitali, 19 anni, sempre con papà Maurizio alle note, sarà al via della 44ª edizione del Rally Villa D’Este Aci Como, a bordo di una Peugeot 106 Rally della scuderia Mediaprom Racing. Sarà un impegno orientato al divertimento, ma la classifica sarà comunque monitorata.

Ulteriori impegni extra potrebbero aggiungersi nei prossimi mesi, ma al momento non sono ufficiali.