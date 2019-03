Domenica i blucelesti potrebbero fare il grande ritorno in Serie C

L’attenzione è puntata anche sul Comunale di Sanremo, dove la Sanremese riceve il Sestri Levante

LECCO – E’ una settimana molto particolare quella che stanno vivendo tifosi, appassionati ma anche semplici simpatizzanti, della Calcio Lecco 1912. Domenica, in casa del Borgaro Nobis, terz’ultimo in classifica, Malgrati e compagni si giocano il primo dei sei match point a disposizione per la conquista della Serie C.

Le combinazioni che porterebbero alla promozione matematica

E’ doveroso ricordare che la promozione matematica dipende anche dal risultato che maturerà tra Sanremese e Sestri Levante. Se i ragazzi di mister Lupo dovessero infatti battere la formazione rossoblù allora il discorso verrebbe automaticamente rimandato di sette giorni.

La situazione sarebbe però ben diversa nel caso in cui la Sanremese dovesse steccare. Se i liguri pareggiassero, il Lecco con la vittoria a Borgaro Torinese sarebbe certo del ritorno tra i professionisti a distanza di sette anni dalla sua ultima apparizione.

Se il Sestri Levante dovesse addirittura riuscire a fare il colpaccio a Sanremo, ai lariani basterebbe anche solamente un pareggio per poter brindare ufficialmente alla Serie C.

Parola a mister Gaburro

A prendere la parola in casa bluceleste è mister Marco Gaburro: “Faccio subito la parte del pompiere perchè credo sia difficile che domenica la Sanremese lasci punti in casa. A noi preme comunque vincere per mantenere quanto meno l’attuale vantaggio. Siamo in una posizione assolutamente favorevole per cui non abbiamo nessun’ansia di dover chiudere il discorso promozione già domenica.” così il tecnico veronese.

“Quel che posso dire è che se dovessimo centrare questo importante obiettivo il merito sarà da condividere. Credo che non ci siamo inventati nulla; la squadra è partita con la giusta convinzione, il lavoro e una crescita costante hanno fatto poi il resto. Son convinto che tra spogliatoio, società e ambiente si sia creata quella giusta alchimia che ha permesso di compiere un grande cammino. In ogni caso manca ancora l’ultimo passo e per questo dobbiamo restare sul pezzo” la chiosa di Gaburro.