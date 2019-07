A Cernusco Lombardone è andato in scena il Meeting serale Angelo Re

In gara poco più di 100 atleti che si sono sfidati nelle gare di mezzofondo

Tra i lecchesi spicca Claudia Redaelli vincitrice nei 5000 metri. 2° il Falco Davide Perego., Ottimo risultato di Sofia Bonanomi nei 1500

CERNUSCO LOMBARDONE – Mercoledì sera sulla pista del Centro sportivo comunale di Cernusco Lombardone, la Polisportiva Libertas Cernuschese capitanata dalla sua presidentessa Luigina (Gegia) Viganò ha organizzato le gare di solo mezzofondo (800, 1500 e 5000 metri) che fanno parte del Memorial Angelo Rè, atleta della polisportiva scomparso alcuni anni fa per un male incurabile.

L’unica vittoria lecchese è quella di Claudia Redaelli dell’Als Cremella che vince i 5000 m in 20’31”16.

Ottimo risultato quello dell’Allieva Sofia Bonanomi che difende i colori della Merate Atletica Promoline e sui 1500m all’esordio sulla distanza ferma il cronometro su un ottimo 4’46”80 che gli vale il 2° posto.

Davide Perego si classifica invece al secondo sempre nei 5000 m maschili. Un “Falco” sul podio in una gara su pista è abbastanza raro in quanto gli atleti di questa società disputano prevalentemente gare in montagna o al massimo su strada, però Davide Perego si è cimentato anche in pista e sui 5000 m a Cernusco finisce sul podio col 2° posto ottenuto in 16’38”22.