A Colico lo spettacolo dello Street Boulder, oltre 200 arrampicatori in gara

Sabato scorso si è svolto l’atteso evento organizzato dal Cai di Colico

Gli iscritti si sono sfidati sui 32 blocchi sparsi per il paese, la grande finale al Palalegnone

COLICO – Un sabato di sport, quello scorso, con il Colico Street Boulder 2026, organizzato dalla Sezione Cai di Colico, un evento dedicato agli appassionati di arrampicata boulder. La giornata è cominciata al mattino con l’apertura delle iscrizioni presso il Palalegnone di Colico, più di 200 i partecipanti nonostante le previsioni meteo avverse.

La gara è cominciata alle 12, quando anche il sole ha fatto capolino, gli iscritti si sono diretti verso i 32 blocchi sparsi per il paese, in una zona circoscritta che toccava il parco Cariboni fino alla zona lido. L’arrampicata si è svolta su muri di edifici e infrastrutture, oltre che su pannelli appositamente montati e tracciati dal tracciatore ufficiale Martino Sala,

supportato dai ragazzi dello staff del Cai.

I blocchi erano suddivisi in amatoriali e gara, che permettevano ai più competitivi di sfidarsi poi nella finale svolta al Palalegnone alle 19 e suddivisa in un due momenti: una prima parte di arrampicata sulla palestra mobile del Cai di Colico e una seconda parte su un apposito pannello gara costruito sul palco. Si sono sfidati 6 maschi e 6 femmine, tutti vincitori. Prima della finale c’è stato anche un momento Yoga al parco Cariboni dedicato a tutti gli iscritti.

Al termine della finale, il presidente Valerio Masa ha ringraziato tutti i partecipanti, i numerosi sponsor, gli stand presenti e soprattutto i volontari che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento. Un plauso particolare a Lorenzo, Johnny, Andrea, Nino, Francesca e Arianna che in questi mesi hanno lavorato duramente per portare a termine la preparazione dell’evento.

Ai ringraziamenti si è unica anche Arianna Masa, segretaria del Cai Colico e consigliere comunale con la delega allo sport e alle associazioni che ha portato i saluti e i complimenti da parte dell’amministrazione comunale. La serata si è poi conclusa con una cena in compagnia a base di polenta taragna e salsiccia e l’intrattenimento musicale della band “Il Trittico”.