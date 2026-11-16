A Lecco il convegno “Mezzofondo e attività giovanile” organizzato da Fidal Lombardia

Ben 120 istruttori e allenatori hanno ascoltato i gli allenatori lombardi Nicolò Telli e Maria Righetti

Il convegno si è chiuso oltre 2 ore di lavoro

LECCO- Sabato pomeriggio al Centro Sportivo al Bione, gli allenatori Nicolò Telli e Maria Righetti hanno tenuto un convegno davanti a tecnici, allenatori e atleti: prima hanno fatto il riscaldamento, successiva sono andati nel tunnel della pista indoor e hanno ascoltato e visto come si fanno esercizi tecnici. Successivamente hanno fatto degli esercizi con la corda e per finire hanno corso sul pistino in terra battuta vicino alla pista di atletica.

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Il convegno organizzato dalla Fidal Lombardia ha visto la partecipazione di ben 120 istruttori o allenatori (per i crediti l’incontri valeva 0,5 punti), la Fidal nazionale dal 2027 hanno chiesto ad ogni istruttore/allenatore di partecipare a ritrovi del genere per accumulare almeno 2 crediti. Il convegno si è chiuso oltre 2 ore di lavoro.